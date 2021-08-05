Пискарев: Программа по дискредитации выборов в России уже запущена

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев связал решение структур ОБСЕ не направлять миссию наблюдателей на выборы в Госдуму с кампанией по дискредитации российских выборов.

Ранее в ОБСЕ мотивировали отказ тем, что организацию не устраивает квота для наблюдателей, которую Россия предложила из-за пандемии.

Пискарев сообщил, что комиссия проанализировала деятельность наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) в течение почти трех десятилетий. В Telegram-канале комиссии приводится его заявление о том, что отказы прислать наблюдателей в Россию происходили на думских выборах в 2007 году и на президентских в 2008 году.

"БДИПЧ не присылает своих наблюдателей, когда понимает, что каких-либо значимых для них нарушений в избирательной кампании обнаружить не удастся, поводов для громких заявлений о вбросах бюллетеней и фальсификациях на этих выборах просто не будет", - считает депутат.

Пискарев сделал вывод, что действия БДИПЧ ОБСЕ и шумная реакция с осуждением в адрес России со стороны официальных лиц Запада говорит о том, что программа по дискредитации думской избирательной кампании в России запущена, а "реальные итоги выборов их просто не интересуют".