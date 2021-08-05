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05.08.2021 19:45
Рубрика: Общество

Почему короткие видео теперь есть почти во всех соцсетях

Текст: Иван Черноусов
Российская газета - Федеральный выпуск № 177(8528)
К тестированию нового для себя формата теперь приступил и TikTok. Соцсеть предлагает внедрить "истории" - короткие видеоролики (они могут состоять и из фотографий), на которые можно наложить понравившуюся музыку. Об этом сообщает издание The Verge. За последние восемь лет практически все соцсети обзавелись "историями", четко попав в ожидания аудитории.

Новая функция называется "Истории TikTok" и работает аналогично другим функциям "историй" в Instagram и Snapchat. "Истории" размещаются на левой боковой панели приложения, где пользователь может смотреть "истории" тех аккаунтов, на которые он подписан. Кроме того, на "истории" можно реагировать или комментировать. Все комментарии автоматически отправляются пользователю в личные сообщения. Каждая "История" "живет" 24 часа, после чего автоматически удаляется, в этом главное их отличие от обычных видео в TikTok.

Фото: AP Photo/Kiichiro Sato
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"Истории" популярны потому, что это очень динамичный формат, объясняет Кристина Петрова, основатель коммуникационного агентства PR Perfect. "Скорости, на которых мы живем, увеличиваются с каждым годом - много информации, много предложений, много вариантов, все это нужно успеть быстро проанализировать, оценить, выбрать из всего многообразия наиболее подходящее для себя. Таким образом, "истории" просто больше, чем посты, соответствуют современному ритму. Кроме того, это более "ленивый" формат, что тоже является их преимуществом, мы все стремимся к экономии энергии - здесь не бывает больших и сложных текстов, как под постами; их не нужно скролить, как ленту, картинка будет меняться сама даже в случае нашего бездействия", - рассказывает она.

"Истории" - еще более "ленивый" и клиповый формат потребления информации, чем традиционная новостная лента в соцсетях

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков считает, что "истории" стали прародителем всего TikTok, в основу которого заложена концепция коротких видео. "В социальной сети решили добавить этот формат, поскольку он понятен и привычен пользователям. Для TikTok главным конкурентом сейчас является именно Instagram, где этот формат существует довольно давно. Между этими двумя сервисами идет борьба за молодежную аудиторию", - говорит эксперт.

Первыми формат "Истории" придумали разработчики мобильного приложения для обмена фото и видео Snapchat - еще в 2013 году. В 2016 году, "подсмотрев" эту функцию у конкурентов, "истории" запустил Instagram (принадлежит Facebook) и всего спустя три года добился впечатляющих показателей. Основатель Facebook Марк Цукерберг опубликовал в 2019 году пост, где написал, что форматом "истории" в Instagram пользуются 500 млн человек в сутки.

В 2017 году "истории" запустили уже и в Facebook, а затем их добавили в Netflix и YouTube. В "ВКонтакте" формат появился в конце 2016 года. В 2020 году их запустили и в "Одноклассниках", назвав эту функцию "Моменты". Функцию пытались внедрить и в Twitter, но там она не прижилась: ее отключили в июле.

Общество СМИ и соцсети Digital Гаджеты

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