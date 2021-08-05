После вакцинации "Спутником V" у всех жителей Сан-Марино есть антитела

У всех жителей Сан-Марино, вакцинированных российской вакциной "Спутник V", есть антитела. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Роберто Чаватта.

"У всех жителей Сан-Марино выработались антитела благодаря вакцинации препаратом "Спутник V. Это можно увидеть, если взглянуть на динамику (заболеваемости коронавирусом - прим. "РГ") в нашей стране за март и апрель. На тот момент нас захлестнула пандемия, в больницах был серьезный наплыв заболевших COVID-19. А затем, где-то через неделю после введения населению второго компонента "Спутника V", в наших больницах начали освобождаться койки и заболеваемость в стране пошла на спад", - рассказал министр телеканалу RT.

Он также уточнил, что сейчас в Сан-Марино нет госпитализированных пациентов с коронавирусом. Всего "Спутником V" привились около 94 процентов жителей республики.