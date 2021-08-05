Пушков ответил на требование к России отозвать признание Абхазии и Южной Осетии

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал заявление семи стран Запада, призвавших отозвать признание Абхазии и Южной Осетии.

По мнению сенатора, Западу надо начать с себя, а потом уже что-то требовать от других.

"Им надо бы начать с себя - отказаться от фактического, а затем и официального признания Косова. Иначе это выглядит не как принцип, а как защита геополитического клиента в лице Грузии", - написал Пушков в Twitter.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин также ответил на призыв западных стран.

"Ясно, что Россия никакого признания отзывать не будет​​​. И с этой точки зрения эти заявления не дороже той бумаги, на которой эти заявления написаны", - сообщил Затулин, слова которого приводит РИА Новости.