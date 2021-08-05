Путин попросил главу Минтранса срочно приехать в Кремль

Президент России Владимир Путин позвал министра транспорта Виталия Савельева в Кремль, чтобы обсудить законопроект о переводе путевых листов в электронную форму при перевозке пассажиров и грузов.

Во время совещания у главы государства глава Минтранса попросил его поддержать инициативы по изменению федерального законодательства, которые позволят перевести в электронный вид 90% всех перевозочных документов.

Такая мера позволит ускорить скорость движения товаров, убежден Савельев.

"Что касается проекта этого закона и всего, что с этим связано, а также работы с подзаконными актами, то подъезжайте прямо сейчас ко мне, доложите мне лично. Мы с вами просто поговорим. Я в Кремле сейчас", - отреагировал Путин.