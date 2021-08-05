Путин поручил найти золотую середину по подключению вышек мобильных операторов

Владимир Путин поручил правительству найти золотую середину между бюджетным финансированием и подключением к электричеству вышек мобильных операторов за их счет вдоль дорог.

На совещании с членами правительства в четверг Владимир Путин напомнил, что одна из задача этого года - покрытие высокоскоростным интернетом населенных пунктов с определенным количеством населения и дорог. "Как идет эта работа?" - спросил он.

"Мы смогли договориться, что операторы в 2024 году за счет собственных средств завершат создание инфраструктуры скоростного мобильного интернета во всех населенных пунктах численностью свыше 1 тысячи человек", - рассказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

По его словам, операторы также согласились покрыть сетями более 80% федеральных трасс - тоже за свой счет в рамках социальной ответственности.

"Можем и больше, но ключевой барьер для создания инфраструктуры вдоль дорог - стоимость подключения базовых станций к электричеству", - заявил Шадаев, добавив, что цена подключения может в десятки раз превышать стоимость самой базовой станции. "Поэтому мы, обременяя операторов, конечно, должны им помочь решить проблему с энергетикой", - считает министр.

Путин прокомментировал ситуацию. "Что касается электросетевых компаний, то они же не чужие. И цены не могут произвольно устанавливаться, имея ввиду, что операторы связи в данном случае выполняют не узковедомственную и не отраслевую задачу, а общенациональную", - сказал президент.

Вице-премьер Александр Новак в этой связи попросил учесть, что операторы - коммерческие компании, а у сетевиков тарифы регулируются государством. "За счет энергетиков не получится решать вопросы коммерческих компаний и операторов", - заметил он.

Максут Шадаев обратил внимание, что оператор и так несет убыток "в части базовой станции, так он еще должен заплатить в 10 раз больше чтобы подключить ее к электричеству". "Я понимаю, что мы не можем это делать за счет энергетиков, но и за счет операторов тоже", - сказал министр.

"Нужно просчитать, вынести на правительство и посмотреть, насколько и где поднять тарифы, если это обоснованно, а где финансировать из бюджета", - поручил президент. "Но это нужно сделать. Это же общенациональная задача", - подчеркнул он, обращаясь к премьер-министру Михаилу Мишустину.