Путин поручил профинансировать разработку препаратов от тяжелых инфекций

Ведущие научные центры России, которые создают препараты для борьбы с тяжелыми инфекциями, получат дополнительное финансирование. Такое поручение дал президент Владимир Путин министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

"Мы с утра еще разговаривали по поводу необходимости выделения дополнительных средств для наших ведущих научных центров, которые занимаются разработкой соответствующих препаратов для борьбы с тяжелыми инфекциями", - обратился Путин к Мурашко на совещании с членами правительства, которое прошло в режиме видеоконференции.

Российский лидер попросил главу Минздрава подготовить доклад премьер-министру Михаилу Мишустину в ближайшее время.

Также президент обратился к главе кабмина с просьбой "отреагировать соответствующим образом".

"Принято, Владимир Владимирович", - ответил премьер.