Путин поручил разработать систему мониторинга вечной мерзлоты

Масштабы пожаров и паводков в России в значительной степени связаны с изменением климата, заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства 5 августа.

"Все это в значительной степени связано с изменением климата - глобального и в нашей стране. Я уже говорил об этом, и специалисты хорошо знают, - скорость среднегодовой температуры воздуха в РФ за последние 44 года в 2,8 раза быстрее происходит, чем в глобальном измерении", - сказал Путин.

Глава государства напомнил, что примерно 65% территории России находится на Крайнем Севере. Еще в советские годы на вечной мерзлоте были построены и обживались населенные пункты.

"У нас до сих пор нет единой системы мониторинга состояния этой вечной мерзлоты", - добавил Владимир Путин. Он попросил министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова рассказать о том, как идет подготовка законопроекта о создании этой системы.

Министерство внесет документ в Госдуму в осеннюю сессию. Сейчас законопроект уже написан и проходит согласование с "коллегами по правительству", ответил глава Минприроды. Он добавил, что создание системы, которая будет состоять из 140 скважин глубиной до 30 метров, оценивается в 1,7 миллиарда рублей.

"Надеемся на конструктивный разговор с новым составом депутатского корпуса, чтобы успеть принять закон до конца года; иначе перенос на весеннюю сессию и потеря целого года в исследованиях. Хотелось, чтобы для них это тоже был приоритет", - отметил министр.