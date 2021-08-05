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05.08.2021 16:14
Рубрика: Власть

Путин призвал реагировать на меняющуюся ситуацию с пандемией

Текст: Екатерина Котова
Владимир Путин призвал внедрять по всей России лучшие региональные практики по вакцинации от коронавируса.

В четверг президент собрал очередное совещание с членами правительства, и начал его с борьбы с пандемией. "Понятно, что все уже подустали от разговоров на этот счет. Тем не менее, мы должны реагировать на изменяющуюся ситуацию, поэтому прошу начать встречу с доклада министра здравоохранения", - заметил Владимир Путин.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Как рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко, ситуация стабилизируется, прирост количества пациентов, находящихся под наблюдением, в целом по стране замедлился. Однако в ряде регионов идет рост заболеваемости, констатировал он.

Он также доложил, что регионах привито уже 38 млн 900 тысяч человек. Говоря о доступности вакцин, министр отметил, что в гражданский оборот выпущено около 53 миллионов доз.

"В одних регионах вакцинация идет достаточно быстрыми темпами, в других помедленнее", - обратил внимание Путин. "Надо обобщить наилучшие практики и внедрять на территории всей России, во всех субъекта", - поручил президент.

"Да, конечно", - ответил Мурашко.

"Это нужно сделать в самое ближайшее время", - добавил Путин.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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