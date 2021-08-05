У рыбаков плохая примета загадывать наперед, как пройдет путина, но уже сейчас можно делать выводы, что она состоялась, сообщил "РГ" председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын. Основной промысел идет на восточном побережье. Ранее небывалый подход лосося обещали ученые, назвав по объему третий показатель прогнозов за всю историю наблюдений. И, похоже, не сглазили. Фото: Виктор Гуменюк