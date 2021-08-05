Система долговременного ухода создается в рамках нацпроекта "Демография"
В рамках нацпроекта "Демография" в 24 регионах создается система долговременного ухода, которая помогает пожилым людям получать адекватный своему состоянию уход и продолжать жить в семьях, не прибегая к услугам домов престарелых. Всю эту огромную работу помогают реализовывать социальные работники.
Среди них - и Любовь Третьякова. Десять лет назад она начала работать в комплексном центре соцобслуживания Новодвинска в Архангельской области. Отделение обслуживания на дому людей пожилого возраста и инвалидов, пожалуй, самое трудное направление во всей соцсфере.
У Любови восемь подопечных. Двое из них - лежачие, к ним надо приходить два раза в день. Покупка продуктов и приготовление пищи, уборка, гигиенические процедуры, контроль приема лекарств, сопровождение к врачу - все это делает соцработник.
Но Любовь Третьякова еще и настоящая сестра милосердия. Она состоит в Новодвинском отделении сестричества во имя Святой царственной мученицы Александры Федоровны. Вместе с такими же подвижницами в свободное время Любовь Валериевна помогает тяжелым больным в стационаре. А когда началась пандемия, сестры стали приносить продукты пожилым людям, которые не могли выйти из дома.
Улыбчивая, неизменно доброжелательная Райсат Гулиева уже двенадцать лет работает в центре соцобслуживания "Гармония" в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа. Главным образом ее подопечные - совсем старенькие и неходячие люди.
Работа эта совершенно особая, в ней невозможно притворяться, делать вид, что ты заботишься о тяжелобольных людях. Да и характер у пожилых людей порой еще какой сложный! Но Райсат мудрая и терпеливая и потому справляется с самыми сложными психологическими ситуациями.
На попечении Райсат постоянно находится не меньше десяти человек. А в самые тяжелые дни пандемии, когда не хватало социальных работников, Райсат по собственной инициативе отправилась в командировку в далекий поселок Харп, в дом-интернат для престарелых и инвалидов. Чтобы быть там, где ее помощь, как считала Райсат, была нужнее всего.
А Фатмашерфе Шерфединова - одна из первых включилась в работу, когда в рамках регионального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография" в Севастополе появилась дополнительная социальная услуга - служба сиделок.
Фатма - социальный работник с 20-летним стажем, по специальности - медсестра. "Я поняла, - говорит Фатма, - что мне нравится работать с людьми, нравится помогать им. Как медсестра я могу дать им совет, моя первая профессия очень помогает в работе".
Сейчас у Фатмашерфе шестеро подопечных, к которым она ходит как соцработник, и одну девушку - инвалида детства - обслуживает как сиделка.
Новые цифровые решения получат грантовую поддержку
Условия получения грантов стали значительно проще с учетом пожеланий компаний.
Гендиректор Российского фонда развития информационных технологий Александр Павлов отметил: "Перед нами стоит глобальная цель - вывести российские предприятия на новый уровень качества. Но тут, как говорят, сколько ни говори "халва" - слаще во рту не станет. Для этого нужны специальные инструменты. И отечественное программное обеспечение - один из них. Я бы сказал, это обязательное условие цифровой трансформации в России.
Поэтому через конкурс мы комплексно поддерживаем не только проекты по внедрению отечественных решений на предприятиях, но и разработку таких решений ИТ-разработчиками".
Получить грант смогут ИТ-компании, разработчики ПО и программно-аппаратных комплексов, а также организации, внедряющие отечественные цифровые решения. Им надо выполнить ряд условий.
У компании не должно быть задолженностей по налогам и сборам и в отношении ее нет процедуры банкротства. Есть требования и к самому проекту: срок его реализации - от 6 до 18 месяцев и в нем должно быть не менее двух этапов. Но главное, он должен соответствовать приоритетным направлениям разработки и внедрения. Обязателен и показатель по коммерциализации - не менее 50 процентов от полученной суммы гранта в первый год после завершения реализации проекта.
На вопрос "РГ", не выйдет ли так, что в конкурсах будут побеждать одни и те же компании, если у нас, согласно опросу, только 1,5 процента бизнесменов обладает достаточными знаниями о цифровизации, Александр Павлов ответил, что такие страхи сильно преувеличены. "В России зарегистрировано более 5 миллионов предприятий только малого и среднего бизнеса, - сказал он. - 1,5 процента - уже 75 тысяч".
Что ждет победителей? ИТ-компании могут претендовать на гранты от 20 до 300 миллионов рублей. Но необходимо учитывать, что получатель гранта обязан обеспечить привлечение софинансирования в размере не менее 50 процентов стоимости реализации проектов.
Грант - безвозвратное и безвозмездное финансирование. То есть никаких процентов, входа в управление или в капитал компаний, прав на интеллектуальную собственность не было и нет. Все, что сделано по гранту, разработанное ПО или внедренное решение, остается у получателя гранта без каких-либо дополнительных ограничений на последующее использование.
Программа грантовой поддержки, напомним, проходит в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" национального проекта "Цифровая экономика".
Как нацпроекты меняют техобслуживание транспорта в регионах России
Такие перемены произошли в авиакомпании "КрасАвиа" - главном региональном перевозчике Красноярского края. Здесь подвели промежуточные итоги участия в нацпроекте "Производительность труда и поддержка занятости". И они не разочаровали. Если раньше обслуживание "Анов" выполняли пять человек за 18 часов, то сейчас это успевают сделать три человека за 9 часов.
А в мае в поселке Тура специалисты провели производственный анализ на участке техобслуживания вертолета Ми-8Т. Теперь работы проходит по новому регламенту. Ожидаемый эффект - не хуже, чем с "Анами".
Сахалинская "Транспортная компания" тоже присоединилось к нацпроекту в прошлом году, став пятой среди 17 региональных компаний, принимающих участие в проекте.
Она обеспечивает примерно две трети всех автобусных маршрутов в Южно-Сахалинске. Но слабым местом компании была непредсказуемость поломки транспортных средств. Одни машины ломались раньше ожидаемого срока их очередного технического осмотра, у других были "перебеги". А если на техобслуживании стоит большое количество автобусов, следовательно, их мало на линии. Уменьшается пассажиропоток, а значит, и выручка.
"Перед нами стояла четкая задача - за счет регулярного техобслуживания сократить число срывов на линии", - объясняет руководитель проекта Александр Веселов. И эта задача была решена. Вдвое выросло количество транспорта, которое обслуживается тем же количеством сотрудников.
"Попутно провели реорганизацию работы склада. Удалось уменьшить складские запасы, оказалось, многое закупали не в рациональном количестве. На этом сэкономили 16 миллионов рублей", - говорит Александр Веселов.
Много перемен и на Саратовском электротехническом заводе ГЭКСАР. Он выпускает продукцию для железнодорожного транспорта. Полгода назад предприятие стало участником нацпроекта. За это время удалось на 44 процента повысить выработку на производстве двигателей для перевода стрелок и с 15 до 10 дней сократить время на их изготовление.
А благодаря новой порошковой камере время прокраски электродвигателей сократилось в восемь раз - до трех часов. "Экономический эффект от всех внедрений составит более 25 миллионов рублей", - сообщил руководитель проектов ФЦК Юрий Васильев.
Кстати, повышение производительности труда не привело к сокращению рабочих предприятия. Дело им нашлось на других участках, где эффективные технологии только собираются внедрять.
В Оренбурге сократилось время предполетной проверки пассажиров
Благодаря нацпроекту "Производительность труда" и экспертам Федерального центра компетенций (ФЦК) оренбургский аэропорт не только смог более качественно оказывать услуги, но и увеличил экономические показатели.
Впервые эксперты ФЦК посетили аэропорт Оренбурга осенью 2019 года, когда проводился очный отбор предприятий - участников нацпроекта. А в 2020-м здесь вовсю закипела работа по новым стандартам качества и эффективности.
Раньше пассажиры теряли много времени, чтобы сориентироваться и найти нужный выход либо пройти к стойке регистрации. "Мы сделали понятную разметку, развесили таблички и указатели, поставили на входе аппарат электронной регистрации, - отметил руководитель проектов ФЦК Сергей Котов. И предоставили возможность пассажирам самим взвешивать багаж до регистрации. Все это позволило в два раза сократить время регистрации.
Произошли и другие перемены. По оценкам экспертов, в результате внедрения принципов бережливого производства каждый сотрудник аэропорта стал работать на 16 процентов эффективнее. Эффект от участия в нацпроекте оценивается в 48 миллионов рублей. Достичь этого удалось также за счет привлечения новых рейсов. На ближайшие два года уже разработана новая дорожная карта по совершенствованию производственной системы и оптимизации процессов.
В международном аэропорту имени Петра I в Воронеже тоже подвели первые итоги участия в нацпроекте. Выявлено 18 проблем в производственном процессе обработки грузов и обслуживания воздушных судов. "Они возникли из-за отсутствия стандартов на выполнение операций, больших перерывов между ними, высоких рисков поломки техники", - рассказал замдиректора регионального центра компетенций Дмитрий Синюков.
Аэропорт присоединился к нацпроекту в марте этого года. Эксперты дали рекомендации по исправлению ситуации. На языке нацпроекта это называется "этап диагностики и планирования".
"Мы получили важный опыт принятия точечных решений. И теперь нацелены на достижение в ближайшей перспективе следующих ключевых показателей: сокращение времени наземного обслуживания воздушного судна на 20 процентов, увеличение выработки на одного сотрудника на 20 процентов, снижение объема незавершенных производств на 50 процентов. Предприятие начинает жить по-новому, в поисках возможных улучшений, - сообщил директор аэропорта Роман Фроленко.
Совершенствование работы авиаузла продолжится - прошедшие обучение сотрудники стали инструкторами по бережливому производству. Оно означает поиск способов рачительного использования любых ресурсов: техники, энергии, времени.
Россия наращивает экспорт рыбной продукции
Но эти успехи еще предстоит закрепить и развить. Россия с ее уловами имеет все шансы занять лидирующие позиции. Секрет уже достигнутого успеха, как отмечают эксперты, прост - рыбакам и производителям морепродуктов оказываются различные финансовые и нефинансовые меры поддержки в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". И эта работа продолжится.
На Камчатке уже стал традиционным конкурс "Экспортер года". По оценке губернатора края Владимира Солодова, это хороший способ продемонстрировать успехи наших экспортеров, рассказать о них всей России и зарубежным партнерам.
В прошлом году победителем в номинации "Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса" стало рыбоперерабатывающее предприятие "Максимовский". Оно поставляет мороженую рыбопродукции в Южную Корею, Японию, Китай и Молдову. Несмотря на коронавирусные ограничения, затронувшие в 2020 году всю мировую торговлю, "Максимовский" сохранил положительную динамику экспорта.
Второе место в конкурсе - у известного в Камчатском крае рыбодобывающего и перерабатывающего предприятия "Дельфин". Среди всех конкурсантов у него самый большой пул иностранных покупателей. А вот в номинации "Прорыв года" победителем признана компания "Камчаттралфлот". Она впервые вывела на экспорт мороженую рыбопродукцию, рыбную муку и рыбий жир. Странами экспорта стали Южная Корея, Вьетнам и Нидерланды.
Но это не только признание и аплодисменты. Для победителей конкурса Центром поддержки экспорта Камчатского края подготовлено несколько призов. Лауреаты смогут выбрать тот, который им необходим для дальнейшего раскрытия потенциала. Среди призов - индивидуальный стенд, приобретение авиабилетов или оплата гостиницы на международной выставке. А также обучение деловому английскому языку и многие другие.
А много это или мало, скажем, участие в международной выставке? Вот что об этом говорит руководитель рыбоводческого комплекса "Тамбовский осетр" Алексей Овсянников:
- Мы запустились три года назад. Наладили процесс выращивания от икринки до взрослой рыбы. Выпускаем продукты холодного и горячего копчения, рыбные полуфабрикаты, субпродукты и рыбные снеки. Запустили вторую очередь комплекса. И стали уже задыхаться со сбытом. И тут нам плечо подставил центр поддержки экспорта Тамбовской области. Благодаря ему мы стали участниками международной выставки. Представили там свою продукцию. И... у нас появились новые контракты.
Речь идет о Международной выставке оборудования и технологий добычи, разведения и переработки рыбы и морепродуктов AquaPro Expo 2021. Она проходила в Москве. Были на ней и представители Московской области. Этот регион стал одним из лидеров экспорта продуктов из рыбы, ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных. В прошлом году Подмосковье поставило за рубеж 5,4 тысячи тонн продукции. Основными покупателями стали Китай, Германия, Грузия, Киргизия, Корея, Литва. Всего 15 стран.
Грузите филе тоннами
Григорий Волошин, замдиректора Центра экономических исследований рыбного хозяйства Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии:
- Безусловно, для рыбной отрасли приоритетом остается отечественный рынок. Для повышения разнообразия и доступности продукции для наших потребителей не только строят новые заводы, но и развивают отраслевую инфраструктуру.
В то же время, закрывая внутренние потребности по основным видам продуктов питания, мы стремимся наращивать их поставки за рубеж. За последние 10 лет объем российского вылова увеличился более чем на 930 тысяч тонн, или на 23 процента, и составил по итогам 2020 года 4,97 миллиона тонн. Основной объем поставок на экспорт составляет, конечно, мороженый минтай. Да и в целом на мороженую рыбу приходится пока 85 процентов поставок.
Однако сейчас отрасль целенаправленно уходит от сырьевого экспорта и увеличивает долю продукции с высокой добавленной стоимостью - стремится поставлять готовую продукцию, а не сырье. Доля филе в структуре экспорта увеличилась до 8 процентов. Конечно, это еще начало пути.
И сейчас все делается для того, чтобы заинтересовать производителя в экспорте готовой продукции. Тем компаниям, которые строят современные суда с безотходными рыбоперерабатывающими фабриками и береговые заводы, государство предоставляет дополнительные квоты на вылов рыбы. С использованием этого механизма уже построено и сдано заказчикам пять судов, построено 19 заводов общей мощностью 650 тысяч тонн. Реализация остальных проектов в рамках первого этапа обеспечит еще 2,6 миллиона тонн перерабатывающих мощностей. Это более 50 судов, включая супертраулеры, и еще пять береговых заводов.
Кроме того, поставщикам рыбной продукции доступны все основные инструменты в рамках государственной программы поддержки экспорта сельскохозяйственных товаров. В их числе компенсация 25 процентов затрат на строительство предприятий по переработке и консервированию рыбы, ракообразных и моллюсков. Предоставление субсидий на компенсацию до 30 процентов затрат на транспортировку продовольственной продукции и возмещение до 50 процентов затрат на сертификацию продукции. А также субсидирование кредитов, привлекаемых для развития производства продукции рыболовства и рыбоводства, строительство объектов портовой инфраструктуры с холодильными мощностями.
Также государство помогает экспортерам в открытии новых рынков сбыта. Для налаживания деловых контактов уже несколько лет российские участники рыбного рынка под эгидой Росрыболовства участвуют в крупнейших международных отраслевых выставках. Ежегодно в России стали проводить Международный рыбопромышленный форум и выставку рыбной индустрии, морепродуктов и технологий. В нынешнем году это объединенное мероприятие состоится в четвертый раз. Уже традиционно в нем участвуют компании и официальные делегации из ведущих рыбных стран. На площадке форума и выставки можно не только обсудить актуальные проблемы, но и достичь предметных деловых договоренностей.
Поэтому события, связанные с пандемией, хотя и затормозили поставки минтая в Китай, но в то же время придали ускорение смене экспортной политики. Сейчас отрасль нацелена на поступательную географическую и продуктовую диверсификацию поставок. За первые четыре месяца значительно выросли объемы поставок российской рыбной продукции в Японию, Южную Корею, страны Евросоюза, Африки и Латинской Америки. К примеру, экспорт в Южную Корею и Японию вырос вдвое, в Республику Нигерию - почти с нуля до 21 тысячи тонн. В этом году среди наших импортеров появились Бенин, Гана, Бенин, Кот-д Ивуар, Панама и другие государства.
Новые данные научного рейса подтвердили появление суперурожайного поколения охотоморской горбуши, сообщает Росрыболовства на своем официальном сайте.
Во всех районах съемки учтено более 980 миллионов экземпляров лососей. 92 процента пришлись на долю горбуши. Традиционно второе место среди лососей, как по численности, так и по биомассе занимала кета. Также в южных и юго-восточных районах были обнаружены плотные скопления скумбрии и дальневосточной сардины иваси.
Научный рейс проводили ученые ФГБУ "Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии" в северо-западной части Тихого океана с начала июня по середину июля на научно-исследовательском судне "ТИНРО", уточняет объединенная пресс-служба Росрыболовства.