Эксперты: Как в столице готовят победителей Международных школьных олимпиад

Ученики из России в этом году успешно выступают на Международных олимпиадах по различным школьным предметам. За последние 10 лет результаты ребят значительно улучшились. В 2010 году на счету россиян было 14 золотых медалей, а в 2019 году ребята завоевали 21 высшую награду. За последние три года более половины всех наград национальной сборной и золотых медалей - на счету москвичей. Например, в 2010 году в их копилке было всего 5 золотых медалей, в 2019 - 14, а в этом году уже 11 золотых медалей и впереди еще международные олимпиады по географии, астрономии и астрофизике, а также естественно-научная олимпиада юниоров. Как отбирают будущих олимпиадников, от чего зависит успех и как готовят ребят, рассказали "РГ" сами золотые медалисты и тренеры Российской сборной.

"Олимпиадные успехи школьников на всех уровнях говорят о реальных результатах реформ в московском образовании. Каждая медаль - это огромный личный успех ребенка, следствие его таланта, результат огромного, многолетнего труда, - прокомментировали "РГ" в пресс-службе департамента образования и науки Москвы. - Победы на международных олимпиадах стали возможны благодаря массовой работе - это и школьный этап Всероссийской олимпиады, и Московская олимпиада школьников, и Турнир имени М. В. Ломоносова, и современные яркие электронные курсы в школе. А уже затем, выстроенная система подготовки ребят, которые проявили свой талант".

Пять золотых медалей российские школьники получили в конце июля на 51 Международной олимпиаде по физике. Три члена команды - москвичи - Николай Кононенко, Артемий Новиков и Данила Самоделкин. Еще двое ребят - Матвей Князев и Денис Исмагилов - выпускники подмосковного физико-математического лицея в Долгопрудном.

Их подготовкой к соревнованиям занимался тренер Виталий Шевченко. Как он рассказал "РГ", этот год нетипичен для сборной: Международные олимпиады 2021 года проходят в дистанционном формате, все пять участников команды получили золотые медали, в команде впервые много москвичей.

"Мы начинаем отбирать детей на Всероссийской олимпиаде по физике в 10 классе, проводим два отборочных туры, потом год занимаемся, - рассказывает Шевченко. - А в этом году ввели еще один тур, и вот почему. У Международной олимпиады и Всероссийской разные форматы, поэтому среди важных для нас критериев был не только талант и острота ума, но и уравновешенность, умение находить необычные решения. И это сработало. В итоге он вошел в 20-ку лучших детей мира по физике". Как отметил Шевченко, дистанционный формат позволил лучше подготовиться к олимпиаде. Ребята готовятся и участвуют на родине, не покидая границы государства, а значит меньше волнений."Кто даст участникам репетировать там, где пройдет экзамен или олимпиада на территории другого государства? - продолжает тренер. - Здесь же нам удалось несколько раз все повторить, чтобы ребята привыкли, а у организаторов не было вопросов. К слову, организатором олимпиады была Латвия". Среди основных конкурентов он отметил команды из Китая и Кореи. Обе страны сильные, причем у Кореи очень сильная математическая подготовка школьников. Тренер выразил надежду, что в скором времени в стране появится больше центров подготовки к олимпиадам по физике.

Мнением об олимпиаде поделился с "РГ" и золотой медалист Международной олимпиады по физике Данила Самоделкин. На его счету и победа во Всероссийской олимпиаде по физике.

- Олимпиада у нас проходила в одном из помещений Московского физико-технологического института, и мы, действительно, несколько раз все репетировали, - вспоминает Самоделкин. - Во время олимпиады на столах и в самом помещении было много видеокамер. Оргкомитет и жюри вели за нами постоянное наблюдение, но привычная атмосфера помогла на этот контроль не обращать внимания, а сосредоточиться на решениях. Большое спасибо хочу сказать одному из наших преподавателей, сотруднику Учебно-методической лаборатории МФТИ Юрию Скакову, который готовил нас к экспериментальной части испытаний. Я подал документы и поступаю на факультет общей и прикладной физики МФТИ. Думаю, что в будущем буду заниматься физикой элементарных частиц или биофизикой.

Как рассказал "РГ" золотой медалист Международной олимпиады по биологии Давид Жеглов, в общекомандном зачете команда из России разделила второе место с США. Каждые набрали по 2 золотые и две серебряные медали. А обошли их команды из Китая и Тайваня с золотом.

- Я учился в московской школе №171 и успешно проходил олимпиады. После победы на Всероссийской олимпиаде меня пригласили в сборную страны, - рассказывает Жеглов. - Проводила олимпиаду Португалия. А писали олимпийские задания мы дистанционно на биологическом факультете МГУ им. Ломоносова. Но организатор постарался, создал общий чат. Я рад был познакомиться и пообщаться с ребятами из других стран. Сейчас я поступаю на биофак МГУ. Надеюсь, что в будущем буду заниматься нейробиологией или изучать экстремальное долголетие.

Как рассказала руководитель сборной России на Международной олимпиаде по лингвистике Юлия Панченко, ребята на соревнования должны были поехать в Литву, но также из-за безопасного дистанционного формата проведения соревнований остались в России. В качестве места сбора олимпийской команды была выбрана учебная база в Зеленограде. За победу на Международной олимпиаде боролись 54 команды из 34 стран мира.

- У России были две команды по четыре человека, назывались команды "Белка" и "Стрелка", - рассказывает Панченко. - Результат у ребят очень хороший: одна золотая, пять серебряных медалей и одна бронзовая. В этом году было разнообразие по возрасту: два десятиклассника и шесть учеников 11 класса. А также широкая география участников: Москва, Санкт-Петербург, Рязань, Ростов-на-Дону, Тула и Красноярск.

Для того, чтобы попасть на международную олимпиаду, нужна победа на Московской олимпиаде по лингвистике. Ее призеры приглашаются на отбор, и после тура - по количеству набранных баллов - выбирают восьмерку сильнейших. Как отметила тренер, самое важное в лингвистике, это не столько знания, сколько еще и логическое мышление. "В этом году ребята в том числе решали сложную задачу: надо было, имея на руках образец иностранной фразы и ее перевод на английский, объяснить построение фраз. Это просто на распространенных языках, но на олимпиадах обычно даются редкие, вот и сейчас даны были языки Экари (трансновогинейский язык, на нем говорят всего 100 тыс. человек), Зуни (язык народа зуни, на нем говорят всего 10 тысяч человек), Киливила (австронезийский язык), - рассказала Панченко. - Одна из наших команд взяла второе место в общекомандном зачете. На первое место вышли ребята из Гонконга".

В пресс-службе столичного департамента образования и науки также рассказали, что ребята могут посещать кружки на базе ведущих школ города и занятия в Центре педагогического мастерства по различным предметам, "Кружок от чемпионов" Ассоциации победителей олимпиад, интенсивные сборы в течение года. Это позволяет московским школьникам успешно конкурировать за место в команде России, а затем, участвовать в сборах команды. А для учителей разработаны курсы повышения квалификации по работе с талантливыми ребятами. Опыт ведущих школ доступен в рамках "Московской электронной школы", ЦПМ разработал онлайн-курсы по естественно-научным предметам.

Город активно поддерживает победителей и призеров международных олимпиад. Они награждаются премиями Мэра Москвы: за золотую медаль в размере 1,5 миллиона рублей, за серебро - 1 миллион рублей, за бронзу - 500 тысяч.