5 августа 2016 года в 03:34 энергоблок № 6 Нововоронежской АЭС - первый в мире инновационный энергоблок поколения "3+" с реактором ВВЭР-1200 был включен в сеть и выдал 240 МВт электроэнергии в Единую энергосистему России. Через два месяца - 26 октября 2016 года энергоблок вывели на 100% мощности, а 27 февраля 2017 года состоялся его ввод в эксплуатацию, который, по словам главы Госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева, стал "мировым рекордом" и "единственной реализованной референцией в категории "3+".

За пять лет работы энергоблок № 6 НВ АЭС выработал более 35 млрд кВт/ч электроэнергии. Такого количества хватило бы, чтобы целый год обеспечивать работу всего железнодорожного транспорта одного из крупнейших потребителей электроэнергии в стране - компании "РЖД".

"Строительство инновационного энергоблока поколения "3+" Россия начала практически одновременно с Францией, США и Китаем. Однако именно энергоблок №6 Нововоронежской АЭС стал первым в мире атомным энергоблоком нового поколения, введенным в эксплуатацию. Нововоронежские атомщики первыми вышли на финишную прямую!", - отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Строительство энергоблока №6 НВ АЭС началось в 2007 году. В работе по сооружению принимали участие около 200 подрядных организаций. На строительной площадке одновременно находилось до 10 тыс. человек.

В настоящее время на долю энергоблока №6 НВ АЭС приходится 31,2% от совокупной выработки электроэнергии четырех действующих энергоблоков Нововоронежской АЭС.

Отметим, электрическая мощность реакторной установки энергоблока №6 НВ АЭС повышена на 20%, по сравнению с предшественником - энергоблоком с реактором ВВЭР-1000, а срок службы основного оборудования увеличен вдвое - с 30 до 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет. Энергоблок №6 отвечает самым современным требованиям безопасности: в нем сочетаются как активные, так и пассивные - работающие без участия человека - системы безопасности.

В 2017 году одно из наиболее влиятельных и авторитетных международных профессиональных изданий в области энергетики "Power" присудило Нововоронежской АЭС премию "Power Awards" в номинации "Лучшие станции".

Инновационный энергоблок Нововоронежской АЭС получил национальную премию "Хрустальный компас" как лучший экологический проект промышленных предприятий и бизнеса. По нововоронежскому дизайну строятся АЭС в Турции и Бангладеш.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.