Москвичей предупредили о "полчищах" грозовых туч

В четверг в Москве ожидаются дожди. Причиной этого станет волновой атмосферный фронт с запада, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Передовые полчища грозовых туч уже находятся на удалении 150-200 км и медленно, но верно смещаются в сторону столицы", - рассказал он ТАСС, добавив, что дожди начнутся во второй половине дня.

При этом температура воздуха на три градуса превысит климатическую норму. В Москве синоптики прогнозируют 23-25 градусов тепла, в Подмосковье - 21-26 градусов.

По словам Тишковца, дождливая погода сохранится и в пятницу. За сутки выпадет 5-10 миллиметров осадков.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о скором начале в Москве синоптической осени. По словам метеоролога, этот сезон обычно наступает в двадцатых числах августа и длится до середины октября.