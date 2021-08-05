В Гидрометцентре назвали сроки синоптической осени

Синоптическая осень в Москве обычно наступает в третьей декаде августа и длится до 15 октября. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, синоптические сезоны связаны с изменением циркуляции атмосферы. "Средняя дата начала осени - это двадцатые числа августа, 22 или 23 августа", - пояснил Вильфанд ТАСС.

Синоптик уточнил, что дата начала синоптической осени иногда может сдвигаться на 10 дней и даже две недели.

"В среднем естественная синоптическая осень длится до 15 октября. После 15 числа начинается сезон с очень красивым названием "предзимье", - добавил метеоролог.

Ранее Вильфанд рассказал, что август в большинстве регионов России будет теплее обычного. При этом в ряде субъектов ожидается аномальная жара.

При этом ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил о завершении в Москве купального сезона. По его словам, со следующей недели температура воды в Московском регионе опустится ниже 20 градусов.