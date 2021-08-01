Синоптик заявил об окончании купального сезона в Московском регионе

Примерно через неделю температура воды в Московском регионе опустится ниже 20 градусов. Об этом РИА Новости заявил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Он отметил, что в последний раз комфортно можно будет искупаться в Москве в следующие выходные.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал, что август почти на всей территории страны будет теплее обычного.

Положительная аномалия прогнозируется на севере Красноярского края, в Иркутской области, Бурятии, Забайкалье, Амурской области и Приморском крае.