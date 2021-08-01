Новости

Страны Азии бьют рекорды по числу инфицированных коронавирусом 02:30
Во Флориде установлен антирекорд по числу заражений коронавирусом за сутки 02:20
Пушков назвал "Северный поток-2" крупным фактором мировой политики 01:32
Вильфанд рассказал о погоде в Москве на следующей неделе 01:25
Американские ученые предупредили о необратимой климатической катастрофе 00:42
Российский космонавт провел видеоэкскурсию по новому модулю "Наука" 00:14
В Арктике и на Дальнем Востоке стартует программа безвозмездного предоставления земли 31.07.2021
В России стартует эксперимент по маркировке антисептиков 00:01
Нарышкин: СВР фиксирует, когда россияне продвигают в США санкции против РФ 31.07.2021
Эксперт объяснила, как определить фальшивые деньги с помощью смартфона 31.07.2021
Сергей Нарышкин рассказал, когда познакомился с Владимиром Путиным 31.07.2021
За сутки 91 военнослужащий выздоровел от коронавируса 31.07.2021
Узбекистан запустил производство вакцины "Спутник V" 31.07.2021
В Турции задержали подозреваемого в поджоге лесов 31.07.2021
Европа в сезон отпусков встала в рекордных пробках 31.07.2021
Правительство выделит деньги на поддержку системообразующих предприятий 31.07.2021
СК задержал подозреваемых в убийстве гражданина Таджикистана в Брянске 31.07.2021
В Казани встретили чемпионку Олимпиады в Токио Марту Мартьянову 31.07.2021
Россияне стали чаще покупать билеты в день поездки 31.07.2021
"Динамо" вырвало победу у "Уфы" на последней минуте матча 31.07.2021
ЦБ РФ может снизить цель по инфляции до 2-3% 31.07.2021
Прокуратура: После нападения собаки младенец находится в тяжелом состоянии 31.07.2021
Эрдоган винит поджоги в лесных пожарах в Турции 31.07.2021
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии 31.07.2021
Набиуллина: Инфляция в России будет долгосрочной 31.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
Кто и как сейчас тушит пожары в лесах Якутии
Кто и как сейчас тушит пожары в лесах Якутии
Опрос "РГ": Нужен ли России новый праздник - День отца?
Опрос "РГ": Нужен ли России новый праздник - День отца?
01.08.2021 01:25
Рубрика: Общество

Вильфанд рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

Новая рабочая неделя в Москве начнется с аномальной жары, которая сменится комфортным теплом. В Гидрометцентре России рассказали, что 2 августа в столице воздух прогреется до +29 градусов, по области - до +31. Это на 5 градусов выше климатической нормы.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Синоптики предупредили об аномальной жаре в регионах РФ на следующей неделе

Но уже 3 августа температурный режим придет в норму. На погоду в столичном регионе начнет влиять антициклон, поэтому дождей станет меньше. "Будут кратковременные осадки и температура, соответствующая многолетним значениям - 21-26 градусов", - заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд (цитата по ТАСС).

Ранее он пообещал, что август почти на всей территории страны будет теплее обычного. Положительная аномалия прогнозируется на севере Красноярского края, в Иркутской области, Бурятии, Забайкалье, Амурской области и Приморском крае.

В регионах Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ Филиалы РГ Столица ЦФО Москва ЦФО Московская область

Главное сегодня

Сергей Нарышкин рассказал, когда познакомился с Владимиром Путиным
Захарова возмущена реакцией западных СМИ на выступление россиян в Токио
Набиуллина: Инфляция в России будет долгосрочной
Правительство утвердило президентские выплаты школьникам со 2 августа
Эксплуатацию МКС планируется завершить в 2028 году
В Минздраве разработали памятку для переболевших COVID-19
Геронтолог Алексей Москалев: 120 лет для жизни человека - не предел