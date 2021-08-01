Вильфанд рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

Новая рабочая неделя в Москве начнется с аномальной жары, которая сменится комфортным теплом. В Гидрометцентре России рассказали, что 2 августа в столице воздух прогреется до +29 градусов, по области - до +31. Это на 5 градусов выше климатической нормы.

Но уже 3 августа температурный режим придет в норму. На погоду в столичном регионе начнет влиять антициклон, поэтому дождей станет меньше. "Будут кратковременные осадки и температура, соответствующая многолетним значениям - 21-26 градусов", - заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд (цитата по ТАСС).

Ранее он пообещал, что август почти на всей территории страны будет теплее обычного. Положительная аномалия прогнозируется на севере Красноярского края, в Иркутской области, Бурятии, Забайкалье, Амурской области и Приморском крае.