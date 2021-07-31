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31.07.2021 02:13
Рубрика: Общество

Вильфанд пообещал россиянам теплый август

Текст: Ольга Игнатова
Наступающий август в большинстве регионов России будет теплее обычного.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как рассказал агентству ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, температура ниже нормы не прогнозируется ни в одном из регионов страны. Зато аномально теплым последний месяц лета будет во многих регионах.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Так, очень теплым август будет на европейской территории России, правда, за исключением Северо-Западного округа. Теплее обычного прогнозируется на севере Красноярского края, в Иркутской области, Бурятии, на юге Якутии, в Забайкалье, Амурской области, Приморском крае и на юге Хабаровская края, уточнил Вильфанд.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала "Российской газете", что и в столичном регионе август будет очень теплым. В Москве и Подмосковье преобладающие ночные температуры +12...+17 градусов, дневные +22...+27 градусов.

При похолоданиях столбики термометров могут опускаться по ночам до +7..+12 градусов. Днем при похолоданиях не выше +13...+18 градусов. Осадков выпадет в пределах нормы.

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