Москвичей предупредили о штрафах за сбор грибов в городских парках

Специалисты Мосприроды предупреждают о запрете сбора грибов на территории городских особо охраняемых территорий. За такой сбор нарушителю грозит штраф.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы, на особо охраняемых природных территориях города сбор грибов, а также всех видов растений и их частей запрещен законом. За нарушение предусмотрен штраф согласно части 2 статьи 30 Закона г. Москвы "Об особо охраняемых природных территориях в городе Москве". Нарушителю грозит штраф в размере от 2,5 до 5 тысяч рублей; если нарушитель должностное лицо - от 15 до 20 тысяч рублей, а если юридическое лицо - до одного миллиона рублей.

"Нельзя сбивать и топтать грибы, поскольку они являются компонентом биоценоза и пищей для многих видов фауны. Так как грибы отличаются особенностью накапливать в себе вредные вещества, не стоит собирать грибы и в городской черте и у оживленных автодорог. Лучше "собирать" городские грибы фотоаппаратом", - сообщили в пресс-службе, напомнив, что в августе на природных территориях можно встретить и обычные грибы, например, белые, подберезовики, маслята, лисички, а также экзотические - курчавый лопастник, рогатик, похожий на кораллы, пестрый зонтик, шиповатый дождевик, поплавок шафранный, заборный гриб и многие другие.

В столице 569 видов уникальной флоры и фауны, которые бережно охраняются и восстанавливаются.