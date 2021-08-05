Москвичи подали 300 тысяч заявок на участие в онлайн-голосовании на выборах в Госдуму

За три дня с 17 по 19 сентября в столице подано уже 300 тысяч заявлений на онлайн-голосование на выборах в Госдуму РФ. Итоговое число зарегистрированных на электронное голосование станет известно после 13 сентября, когда ЦИК проведет финальную сверку списков избирателей.

Напомню, чтобы подать заявление, необходимо авторизоваться в личном кабинете на mos.ru и перейти по ссылке. Кроме того, сделать это можно при помощи мобильных приложений "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы".

Можно зарегистрироваться и через приложение "Госуслуги Москвы". Для этого нужно перейти в раздел "Услуги" и выбрать "Подача заявления на дистанционное электронное голосование". Самый простой способ подать заявление через приложение "Моя Москва" - перейти по баннеру на главной странице. Процедура регистрации аналогична подаче заявления через сайт.

Выбирать москвичи будут депутатов Госдумы. А жители районов Академический, Гагаринский, Ломоносовский, Новогиреево и частей районов Вешняки, Ивановское и Проспект Вернадского еще и депутатов Мосгордумы, а жители Щукина - муниципальных депутатов.

Напомним, выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. В Москве с 2 августа открыта регистрация на дистанционное электронное голосование.