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05.08.2021 15:22
Рубрика: Культура

На Легендарной аллее "Дикой Мяты" высадят дерево "Российской Газеты"

Текст: Александр Алексеев
Организаторы одного из самых престижных российских фестивалей - трехдневного open-air в Тульской области - решили заложить на поляне "Дикой Мяты" аллею, которая получит название Легендарная. "Именные" деревья будут высажены для того, чтобы напоминать приезжающим каждый год зрителям о том, кто пришел на помощь фестивалю в трудные времена пандемии 2021 года.
Фото: предоставлено организаторами фестиваля Фото: предоставлено организаторами фестиваля
Фото: предоставлено организаторами фестиваля

Организаторы сообщили, что деревья будут высажены вдоль центральной аллеи фестиваля, и каждое из них навсегда даст название улице фестивального кемпинга. А на вопрос обозревателя "РГ", регулярно посещающего этот праздник актуальной, свежей, качественной музыки в поле у деревни Бунырево, какое именно дерево появится в честь "Российской Газеты", ответили, что сейчас этот вопрос тоже решается. Хотя, конечно, хорошо, если бы это была яблоня или слива.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Зато уже известны названия 50 фестивальных улиц и 30 деревьев аллеи. На одном поле соберутся ключевые СМИ, главные российские музыканты, ведущие компании страны. Среди тех, чьи имена будут носить улицы и памятные деревья также группы The Hatters, IOWA, "Кис-Кис", "Фрукты", "Краснознаменная дивизия имени моей бабушки", Игорь Растеряев, "Операция Пластилин", Volga, "Несчастный случай" и другие.

Все они этим летом вызвались помочь "Дикой Мяте" и предложили выступить в 2022 году за символический рубль. Также свое плечо подставили партнеры фестиваля, крупнейшие СМИ страны и правительство области. Только благодаря их совместным усилиям "Дикая Мята - 2022" и состоится.

Кстати

Легендарная аллея будет заложена на фестивальном поле "Дикой Мяты" в последние выходные августа. В эти дни здесь соберутся звездные музыканты, представители фан-клубов артистов, партнеры и организаторы фестиваля.

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