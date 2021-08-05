Новый серийный Ил-96-300 совершил первый испытательный полет

Самолет пилотировал экипаж под руководством командира летчика-испытателя 1-го класса ПАО "ВАСО" Александра Молокостова и летчика-испытателя 1-го класса ПАО "Ил" Дмитрия Комарова. Оба - кавалеры ордена Мужества.
Полет выполнялся на высоте 5000-9000 метров. Проверялись устойчивость, управляемость воздушного судна, работоспособность всех его систем и силовой установки. Во время снижения проводилась проверка радиотехнических средств захода на посадку. Продолжительность полета составила около двух часов. По словам командира экипажа, полетное задание выполнено в полном объёме.
Новый самолет оснащен самыми современными системами и оборудованием, которые соответствуют европейским и международным стандартам. В частности, на самолете установлен модернизированный пилотажно-навигационный комплекс.
По словам управляющего директора ВАСО Фарита Шарафеева, загрузка Воронежского авиазавода на сегодняшний день понятна на период до 2030 года, и предполагается, что год от года она будет нарастать. Программа Ил-96 обеспечивает загрузку ВАСО как одного из градообразующих предприятий Воронежской области.