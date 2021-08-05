Под Белгородом осуждена банда рэкетиров

Суд Старого Оскола вынес приговор пятерым белгородцам - их признали виновными в вымогательствах, разбоях, краже, незаконном хранении огнестрельного оружия и покушении на убийство.

Банда, в которую входили четверо оскольцев и житель Курска, орудовала в Старом Осколе в течение пяти лет. В духе 90-х годов гангстеры при помощи угроз, физического насилия, огнестрельного оружия и газового баллончика запугивали местных предпринимателей и заставляли их платить дань.

- Потерпевшие, опасаясь за себя и своих близких, не обращались в правоохранительные органы, - рассказали в управлении СКР по региону.

В сентябре 2019 года один из членов банды расстрелял автомобиль непокорного бизнесмена. Того спасла лишь мгновенная реакция и быстрота, с которой он покинул место происшествия.

Руководивший действиями бандитов курянин получил 10 лет строгого режима. Трое его подельников лишились свободы на 8, 7 и 6 лет. 27-летний гангстер, признанный виновным только в вымогательстве, приговорен к полутора годам колонии общего режима.