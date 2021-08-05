В Московской области разрабатывается программа реновации жилищного фонда.

Она позволит улучшить жилищные условия 1,3 миллиона жителей региона. Сейчас общий объем жилищного фонда в области составляет 257 миллионов кв. м, из них 63 миллиона кв. м (25 процентов) относится к жилью с высокой степенью износа.

"Мы обеспечим другое качество жизни для тех, кто живет в совсем старом жилье", - заявлял весной губернатор Андрей Воробьев. Для этого приняты все необходимые поправки в законодательство. Он подчеркнул, что выполнять программу будут с учетом мнений жителей. Каждый проект будет соответствовать современным высоким стандартам, чтобы обеспечить людям другое качество жизни. Особое внимание при строительстве будет уделяться качеству работ.

Программа реновации в Московской области ставит три основные цели. Во-первых, ликвидацию жилых домов с высокой степенью износа. Во-вторых, недопущение создания ветхого и аварийного фонда. В-третьих, создание жилья нового стандарта качества, комфортной городской среды.

Программа будет осуществляться за счет внебюджетных средств. В ее рамках планируется расселить жителей домов трех категорий: бараки (2 тысячи домов), послевоенные малоэтажные дома (22 тысяч домов) и хрущевки (3,4 тысячи домов) - такие данные приводила пресс-служба правительства области. Первыми начнут сносить пятиэтажки и двух-трехэтажные бараки. Стартовые проекты уже подготовили для Раменского, Красногорска и Одинцова.

При формировании перечня домов, подлежащих сносу и расселению в рамках программы, власти намерены учитывать мнение собственников и нанимателей жилых помещений. 20 июля сообщалось, что в городе Шатура Московской области завершается строительство многоквартирного дома, предназначенного для тех 58 семей, которые переселят из аварийного жилья.

Строительство нового жилья - это часть программы комплексного развития территорий. Другая составляющая - это развитие городских пространств.

Власти хотят полностью обновить целые микрорайоны и кварталы, построить комплексы домов с благоустроенной территорией и всей инфраструктурой: поликлиниками, школами, детскими садами, дорогами.