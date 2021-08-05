Новости

В Петербурге освободилось 50 процентов коек в коронавирусных больницах 19:37
В спецпрограмме Школы экспорта РЭЦ поучаствуют 15 регионов 19:31
"КиноПоиск" рассказал, что россияне смотрели в июле 19:30
Сеславинский прокомментировал планы по обеспечению связью федеральных трасс 19:01
Карякин проиграл Дуде в финале Кубка мира по шахматам в Сочи 19:00
Необходимо ужесточить ответственность за киберпреступления - эксперты 18:59
Минцифры запретило установку станций LTE зарубежного производства 18:51
В Беларуси усилили охрану госграницы 18:50
Шойгу: Надо находить новые препараты, методы лечения и диагностики COVID-19 18:39
Путин обсудил с президентом Эквадора борьбу с COVID 18:23
Шойгу: В технополисе "Эра" служат и занимаются наукой 680 ребят 18:01
ЦИК зарегистрировал список кандидатов "Яблока" для участия в выборах 17:50
Минус шесть нулей: Венесуэла объявила о введении цифровой валюты 17:47
В Россию из Германии экстрадировали проворовавшегося бывшего чиновника 17:41
РФ и Узбекистан проведут совместные контртеррористические учения 17:40
Планирующих туры в Грецию россиян попросили учитывать лесные пожары 17:35
Германия стала крупнейшим производителем пива в Евросоюзе 17:34
Москвичи подали 300 тысяч заявок на участие в онлайн-голосовании на выборах в Госдуму 17:32
Международные резервы РФ за неделю выросли на 5,1 млрд долларов 17:26
Рафик Загрутдинов: Реновация пришла в Северное Измайлово 17:23
В МИД РФ указали на ошибочную оценку Байденом экономики России 17:19
Путин попросил главу Минтранса срочно приехать в Кремль 17:06
Самого дорогого барашка в Ирландии продали на аукционе за 44 тысячи евро 17:06
Шойгу выступил за возведение крупных научно-промышленных центров в Сибири 17:00
Шойгу: Военные базы РФ в Таджикистане и Киргизии будут защищать рубежи ОДКБ 16:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд уточнил, как должно изыматься единственное жилье у должника
Верховный суд уточнил, как должно изыматься единственное жилье у должника
Программа развития межрегиональных перелетов стартует с Дальнего Востока
Программа развития межрегиональных перелетов стартует с Дальнего Востока
Насколько обоснованны страхи перед возможной победой талибов в Афганистане
Насколько обоснованны страхи перед возможной победой талибов в Афганистане
05.08.2021 18:46
Рубрика: Экономика

Вышли на старт

В Подмосковье программу реновации будут выполнять с учетом пожеланий жителей
Текст: Федор Андреев
Российская газета - Спецвыпуск № 177(8528)
В Московской области разрабатывается программа реновации жилищного фонда.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Она позволит улучшить жилищные условия 1,3 миллиона жителей региона. Сейчас общий объем жилищного фонда в области составляет 257 миллионов кв. м, из них 63 миллиона кв. м (25 процентов) относится к жилью с высокой степенью износа.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Андрей Бочкарев: В Москве вдвое увеличат ввод жилья по реновации

"Мы обеспечим другое качество жизни для тех, кто живет в совсем старом жилье", - заявлял весной губернатор Андрей Воробьев. Для этого приняты все необходимые поправки в законодательство. Он подчеркнул, что выполнять программу будут с учетом мнений жителей. Каждый проект будет соответствовать современным высоким стандартам, чтобы обеспечить людям другое качество жизни. Особое внимание при строительстве будет уделяться качеству работ.

Программа реновации в Московской области ставит три основные цели. Во-первых, ликвидацию жилых домов с высокой степенью износа. Во-вторых, недопущение создания ветхого и аварийного фонда. В-третьих, создание жилья нового стандарта качества, комфортной городской среды.

Программа будет осуществляться за счет внебюджетных средств. В ее рамках планируется расселить жителей домов трех категорий: бараки (2 тысячи домов), послевоенные малоэтажные дома (22 тысяч домов) и хрущевки (3,4 тысячи домов) - такие данные приводила пресс-служба правительства области. Первыми начнут сносить пятиэтажки и двух-трехэтажные бараки. Стартовые проекты уже подготовили для Раменского, Красногорска и Одинцова.

При формировании перечня домов, подлежащих сносу и расселению в рамках программы, власти намерены учитывать мнение собственников и нанимателей жилых помещений. 20 июля сообщалось, что в городе Шатура Московской области завершается строительство многоквартирного дома, предназначенного для тех 58 семей, которые переселят из аварийного жилья.

Строительство нового жилья - это часть программы комплексного развития территорий. Другая составляющая - это развитие городских пространств.

Власти хотят полностью обновить целые микрорайоны и кварталы, построить комплексы домов с благоустроенной территорией и всей инфраструктурой: поликлиниками, школами, детскими садами, дорогами.

В регионах Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Реновация: Расселение пятиэтажек в Москве

Главное сегодня

Путин попросил главу Минтранса срочно приехать в Кремль
Шойгу выступил за возведение крупных научно-промышленных центров в Сибири
Российские волейболисты в финале Олимпиады сыграют с Францией
Суд признал Майкла Калви виновным в растрате 2,5 млрд рублей
Роспотребнадзор отменил ношение противочумных костюмов в "красной зоне"
Как снизить затраты на отопление загородного дома
Как не стать жертвой мошенников в WhatsАpp