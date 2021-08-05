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Текст:   Любовь Проценко 
17:23 05.08.2021

Рафик Загрутдинов: Реновация пришла в Северное Измайлово

Введен в эксплуатацию еще один дом, предназначенный для участников программы реновации. Как сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, расположен он в районе Северное Измайлово по улице 15-й Парковой, дом 42, корпус 5. Новостройка представляет собой двухсекционное здание переменной этажности, построенное по индивидуальному проекту с подземной парковкой. Фасады дома отделаны навесными трехслойными стеновыми панелями, облицованными кирпичом. Для каждой квартиры предусмотрены короба под кондиционеры. Первый этаж - с витражным остеклением. Там разместятся нежилые помещения клубов, офисов, технических помещений для обслуживания дома.

Отделка квартир, как и положено по московским стандартам реновации, улучшенная, класса комфорт. Во входной группе предусмотрена комната для консьержа и колясочная. Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла выполнены вровень с поверхностью земли - мамы с колясками и маломобильные люди смогут без посторонней помощи попасть в подъезд. Благодаря плитке с шероховатой поверхностью у входа в заморозки можно будет не опасаться поскользнуться.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
В столичном районе Фили-Давыдково началась реновация

Дом оборудован системами охраны входа, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением. Его территория уже благоустроена и озеленена. Во дворе оборудована детская и спортивная площадки.

Мэр Москвы Сергей Собянин на днях подвел промежуточные итоги реализации программы реновации, запущенной в столице в 2017 году. На своей странице в соцсети "ВКонтакте" он написал: "По программе построили 130 домов. Новые квартиры получили более 35 тыс. человек. Как мы и обещали, получили квартиры в том же районе, зачастую в том же дворе. Порядка 10 тыс. жителей старых домов готовятся к новоселью. Не проходит и месяца, чтобы мы не сдавали очередную новостройку по реновации. Строим и проектируем еще 307 домов. Это значит, что темпы реновации будут расти".

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