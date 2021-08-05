Сергунина: За шесть лет "Москвариум" на ВДНХ принял 10 миллионов посетителей

Центр океанографии и морской биологии "Москвариум", открытый на ВДНХ шесть лет назад, принял уже десять миллионов человек. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

В "Москвариуме" около 600 видов рыб и прочих представителей морских и пресноводных экосистем. В их числе дельфины, скаты, акулы. Не так давно экспозицию пополнили два новых вида морских звезд - новогвинейская подушка и синяя линкия.

Аквариумы и бассейны комплекса вмещают 25 миллионов литров воды. Ее качество контролируется автоматически. Оптимальные условия для водных обитателей поддерживают 47 инженерных систем.

- Это масштабный образовательный и научный комплекс, - говорит Сергунина. - Он постоянно развивается, использует в экспозиции современные интерактивные и мультимедийные форматы, организует познавательные и реабилитационные программы.