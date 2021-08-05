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Рубрика: Происшествия

Следователи завели дело на москвича, выкинувшего ребенка в окно

На юго-востоке Москвы мужчина выбросил трехлетнего сына из окна пятого этажа многоэтажного дома. Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии, а самого отца разыскивает полиция. По факту возбуждено уголовное дело.

Фото: Агентство "Москва"
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"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего)", - передает РИА Новости комментарий старшего помощника руководителя столичного главка СК РФ Юлии Ивановой.

Причины случившегося пока неизвестны. Медики борются за жизнь ребенка. Дело взято в прокуратуре города на особый контроль.

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