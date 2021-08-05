В Смоленске бухгалтер удалила базу данных фирмы из мести за увольнение

Промышленный суд Смоленска вынес приговор бывшему главбуху городского бюджетного учреждения. Даму признали виновной в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации и ее уничтожении (статья 272 УК РФ).

Недовольная своим увольнением, женщина воспользовалась сохранившимся у нее удаленным доступом к рабочему компьютеру и уничтожила все базы данных предприятия.

- Суд счел смягчающими обстоятельствами совершение преступления впервые, положительную характеристику с работы: как новой, так и предыдущей, - наличие хронического заболевания, - рассказали в пресс-службе суда.

В итоге мстительную даму приговорили к 10 месяцам исправительных работ с удержанием 10 процентов заработка в доход государства.