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05.08.2021 13:39
Рубрика: Происшествия

В Смоленске бухгалтер удалила базу данных фирмы из мести за увольнение

Текст: Антон Валагин (Смоленск)

Промышленный суд Смоленска вынес приговор бывшему главбуху городского бюджетного учреждения. Даму признали виновной в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации и ее уничтожении (статья 272 УК РФ).

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Недовольная своим увольнением, женщина воспользовалась сохранившимся у нее удаленным доступом к рабочему компьютеру и уничтожила все базы данных предприятия.

- Суд счел смягчающими обстоятельствами совершение преступления впервые, положительную характеристику с работы: как новой, так и предыдущей, - наличие хронического заболевания, - рассказали в пресс-службе суда.

В итоге мстительную даму приговорили к 10 месяцам исправительных работ с удержанием 10 процентов заработка в доход государства.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Смоленская область Смоленск

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