Собянин: Инвесторы, которые срывают сроки строительства соцобъектов, не будут работать в городе

Мэр Москвы Сергей Собянин обсудил вопрос доступности школ и детских садов с жителями запада столицы. Об этом он сообщил в своем персональном блоге.

"На прошлой неделе встречался с активистами запада Москвы. Говорили о перспективах развития Тропарево-Никулино, Солнцево, Ново-Переделкино, Очаково-Матвеевского и других районов ЗАО, - пишет он. - Людей волнуют вопросы транспорта, здравоохранения и, разумеется, доступности школ и детских садов".

По словам мэра, в новых кварталах жители регулярно сталкиваются с проблемой - дома давно заселены, а к строительству детсада инвесторы только приступают. "Можно было бы сказать: "Ну что вы хотите? Так было и 10, и 20, и даже 50 лет назад", - отметил Собянин.

Город, говорит мэр, старается сломать плохую традицию. "Инвесторы, которые срывают исполнение обязательств по строительству социальной инфраструктуры, больше не будут работать в городе", - подчеркнул Собянин.