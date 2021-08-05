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05.08.2021 10:47
Рубрика: Происшествия

Спецслужбы выявили новые эпизоды по делу задержанного в Подмосковье террориста

Текст: Иван Егоров
Следователь ГСУ СК России по Московской области, сотрудники УФСБ России по Москве и Московской области и сотрудники ГУПЭ МВД России установили дополнительные эпизоды преступной деятельности задержанного в Подмосковье сторонника террористов. Как говорится в опубликованном на сайте ГСУ СК по Московской области сообщении, гражданин одного из соседних государств подозревается в подготовке к теракту на территории России путем подрыва самодельного взрывного устройства, а также в прохождении специального обучения для совершения терактов на территории России в интересах "ИГ" (террористическая организация, запрещена в РФ).

По данным ЦОС ФСБ, 21-летний иностранный гражданин, находясь на территории московского региона, по собственной инициативе вступил в террористическую организацию и возложил на себя функции рядового участника МТО. В июне он разработал план по совершению теракта на территории московского региона и для этого приобрел компоненты, инструменты и оборудование, необходимые для изготовления взрывчатых веществ. Об этих планах стало известно оперативным сотрудникам, после чего предполагаемого террориста задержали. По месту жительства и работы обвиняемого были изъяты мобильные телефоны и другая техника, а также заготовка самодельного взрывного устройства и предметы, предназначенные для его изготовления. По данным СК, установлено, что, вступив в "ИГ", он прошел обучение с помощью отправленных ему экстремистом-вербовщиком видеороликов. Согласно заключению эксперта, данные видеоролики являются пригодными для изготовления взрывных устройств.

Фото: ЦОС ФСБ
ФСБ опубликовала видео задержания в Москве несостоявшегося террориста

По уголовному делу проводятся генетические, взрывотехнические, лингвистические и психолого-психиатрическая экспертизы. По ходатайству следователя суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

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