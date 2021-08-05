Спецслужбы выявили новые эпизоды по делу задержанного в Подмосковье террориста

По данным ЦОС ФСБ, 21-летний иностранный гражданин, находясь на территории московского региона, по собственной инициативе вступил в террористическую организацию и возложил на себя функции рядового участника МТО. В июне он разработал план по совершению теракта на территории московского региона и для этого приобрел компоненты, инструменты и оборудование, необходимые для изготовления взрывчатых веществ. Об этих планах стало известно оперативным сотрудникам, после чего предполагаемого террориста задержали. По месту жительства и работы обвиняемого были изъяты мобильные телефоны и другая техника, а также заготовка самодельного взрывного устройства и предметы, предназначенные для его изготовления. По данным СК, установлено, что, вступив в "ИГ", он прошел обучение с помощью отправленных ему экстремистом-вербовщиком видеороликов. Согласно заключению эксперта, данные видеоролики являются пригодными для изготовления взрывных устройств.

По уголовному делу проводятся генетические, взрывотехнические, лингвистические и психолого-психиатрическая экспертизы. По ходатайству следователя суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.