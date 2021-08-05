В аэропорту Шереметьево лифт травмировал ребенка

Из аэропорта Шереметьево прямо в больницу попал шестилетний ребенок. Ему зажало руку дверьми лифта, освободиться получилось только с помощью других пассажиров.

Как сообщают в дирекции по связям с общественностью аэропорта, инцидент произошел в терминале D. После того, как ребенка освободили из лифтового плена, он оказался не в состоянии идти сам. Мальчика с ушибленной раной предплечья увезли в красногорскую больницу.

В аэропорту утверждают, что несчастный случай произошел в результате неосторожности. Правоохранительные органы начали проверку по факту случившегося.