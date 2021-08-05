В Иванове 101-летнюю женщину вылечили от COVID

Ивановские медики спасли жизнь 101-летней пенсионерке, попавшей в больницу с тяжелой формой COVID-19.

- Вчера из кардиодиспансера выписали женщину в возрасте 101 года, которая успешно прошла лечение от коронавирусной инфекции, - рассказал на брифинге глава регионального департамента здравоохранения Артур Фокин. Его слова приводит ТАСС. Фокин напомнил, что в стационар госпитализируют пациентов со средней и тяжелой формой COVID.

По данным на 5 августа в регионе зарегистрировано более 41 тысячи инфицированных коронавирусом, суточный прирост составил 121 человек. 1 230 пациентов находятся в COVID-госпиталях, 48 подключены к аппаратам ИВЛ. За время пандемии от нового вируса и вызванных им осложнений умер 1 401 человек. Более 280 тысяч ивановцев привились первым компонентом вакцины - это 57 процентов от общего числа подлежащих вакцинации. Привились полностью 218,8 тысячи пациентов.