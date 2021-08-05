В Калуге прошла церемония гашения юбилейной почтовой марки

5 августа в Калуге состоялось торжественное специальное гашение почтовой марки "Калуга 650 лет", которая посвящена юбилею города.

Вместе с главой городского самоуправления, расписались на марках и конвертах и поставили почтовые штемпели городской голова Дмитрий Денисов, начальник управления экономики Владимир Васин и региональный управляющий УФПС Калужской области Вера Дмитриева.

На самой марке изображены Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского, памятник Циолковскому, а также Каменный мост, Калужский приборостроительный завод "Тайфун" и панорама города.

Гасили марку двумя печатями. На одной из них изображен Музей космонавтики, и ее проставить можно будет только сегодня. А второй будут гасить все праздничные дни. На ней изображены Гостиные ряды и ракета "Восток", а также дата, которая будет ежедневно меняться.

"Все ближе юбилей нашей милой Калуги, калужан и гостей города ждет очень насыщенная праздничная программа, замечательно, что почти каждый день в городе проходят интересные мероприятия", - прокомментировал Юрий Моисеев.