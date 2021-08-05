В Москве часть набережной Тараса Шевченко сделают пешеходной

С 13 августа по 31 октября в выходные и праздничные дни часть набережной Тараса Шевченко будут перекрывать для проезда машин, ходить здесь смогут только пешеходы. Об этом сообщает департамент транспорта Москвы.

По данным Telegram-канала, движение будут перекрывать на участке от моста "Багратион" до дома 12 стр. 26 по Кутузовскому проспекту. Перекрытия для проезда транспорта будут вводить с 23:00 накануне выходного дня, а открывать - до 6:00 следующего рабочего дня.

Как отметили в дептрансе, практика перекрытия части улиц по выходным в столице ведется с 2017 года. Новая точка может стать местом притяжения гостей города и москвичей. Тем более, что сама набережная благоустроена, с нее открывается вид на Деловой центр, красивые перспективы на реку. Как напомнили в дептрансе, создание новых мест для прогулок - мировой тренд. С 2010 года в столице расширили тротуары, озеленили и улучшили инфраструктуру больше 400 улиц, набережных и общественных пространств.