В Москве задержали участников массовой драки с применением оружия

Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве на Новочеремушкинской улице задержали троих участников массовой драки, один из которых четыре раза выстрелил из пневматического пистолета в голову своему оппоненту.

В пресс-службе главного управления Росгвардии по Москве сообщили, что в дежурную часть межрайонного отдела вневедомственной охраны от очевидцев поступила информация о массовой драке. Они рассказали, что в одном из дворов жилых домов дерутся около десяти человек.

По указанному адресу были направлены два автопатруля Росгвардии, находившихся ближе всего к месту происшествия. Заметив приближающиеся автомобили вневедомственной охраны, участники драки бросились в рассыпную. Однако четверо мужчин продолжили выяснять отношения. Как установили росгвардейцы, несколько компаний подвыпивших молодых людей повздорили между собой. В ходе словесной перепалки завязалась драка, в результате которой одному из ее участников несколько раз выстрелили в голову из пневматического пистолета.

Задержанных доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Раненому понадобилась помощь медиков. У него травмы головы и голени, а также кровотечение.