В Солнечногорске бандиты нападали на прохожих и срывали золотые цепочки

В подмосковном Солнечногорске преступники в безлюдных местах поджидали одиноко идущих прохожих, нападали на них со спины, наносили удары и срывали с шеи золотые цепочки.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что от нападений пострадали две женщины и мужчина. Общая сумма материального ущерба составила около 100 тысяч рублей.

Сотрудники полиции ОМВД России по городскому округу задержали грабителей - 32-летнего местного жителя и ранее судимого 44-летнего уроженца Москвы.

Часть похищенных украшений полиция изъяла в одном из ломбардов Солнечногорска. Задержанные взяты под стражу.