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05.08.2021 08:42
Рубрика: Общество

В стационары Москвы поступила уже почти половина закупленной медтехники

Текст: Любовь Проценко
В Москве в значительной степени выполнена масштабная программа закупок современной медицинской техники по уникальной технологии - контрактам жизненного цикла: для городских стационаров уже приобретено более 80% оборудования. Почти половина закупленной техники уже поставлена в медицинские организации. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

"По уникальной технологии, контрактам жизненного цикла, мы приобретаем оборудование практически для всех направлений медицинской помощи. Возможности новой техники отвечают самым последним требованиям в своей области. Мы уже более чем на 80% завершили закупки оборудования для столичных стационаров. Всего мы приобрели 2 955 единиц оборудования, и уже практически половина из них находится в столичных больницах. Добавлю, что некоторые виды техники закуплены полностью. В частности, уже приобретены все 59 магнитно-резонансных томографов, 41 ангиограф, 30 маммографов, 1 674 аппарата УЗИ, 723 единицы эндоскопического оборудования различных типов".

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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По словам Анастасии Раковой, из запланированных к закупке для стационаров 3 640 единиц оборудования значительная часть - 1674 единицы - приходится на современные аппараты для проведения ультразвуковых исследований. В настоящий момент все они закуплены, и более 70 процентов из них уже поставлены в больницы. Парк эндоскопической техники был также закуплен целиком в количестве 723 единиц, часть из которых уже применяется в работе в крупнейших городских стационарах.

Многие образцы закупаемой медицинской техники являются уникальными в своей категории и дают врачам качественно иные возможности для диагностики и лечения. Вся приобретенная аппаратура будет интегрирована в единую радиологическую информационную систему (ЕРИС), где с помощью технологии искусственного интеллекта производится обработка результатов лучевых исследований. Это значительно снижает риск ошибок при постановке диагноза и сокращает срок диагностики.

Новейшее медицинское оборудование с 2019 года закупается по новой для столичного здравоохранения системе - контрактам жизненного цикла. По ним поставщик обеспечивает работоспособность медицинской техники на протяжении всего срока ее эксплуатации. Это позволяет значительно повысить доступность и качество медицинской, в том числе высокотехнологичной, помощи для пациентов, поскольку исключается вероятность простоя техники из-за ремонта или техобслуживания. Всего в Москве запланировано приобретение около 6 тысяч единиц различного оборудования для стационаров и поликлиник. На настоящий момент суммарно закуплено уже более 5 тысяч единиц техники. Всё оборудование будет поставлено до конца 2023 года.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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