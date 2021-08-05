В Тульской области смягчили ограничения в работе ТРЦ, кинотеатров и кафе

В Тульской области снят ряд коронавирусных ограничений. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности внес глава региона Алексей Дюмин, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В частности, в ТРЦ с сегодняшнего дня вновь могут работать детские игровые комнаты и аттракционы. Норма заполняемости театров, кинотеатров и спортивных трибун выросла с 30 до 50 процентов.

Кроме того, ресторанам и кафе разрешено принимать посетителей без ограничений по времени. Но при этом сохранилось условие - заполняемость залов не более 80 процентов. Также отменен запрет на деятельность ночных клубов, баров, дискотек, караоке, бильярдных, боулинг-клубов и кальянных. Жителям области вновь разрешено при желании посещать парки, скверы и общественные пространства по ночам.

Конечно, все послабления действуют при условии неукоснительного выполнения требований Роспотребнадзора.