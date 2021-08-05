В Воронеже арестован организатор банды миллионеров

Ленинский районный суд Воронежа избрал меру пресечения для 33-летнего москвича - ему предъявлено обвинение в мошенничестве в крупном размере.

С 2016 по 2020 год банда, одним из организаторов которой является мужчина, обманула более 500 воронежцев, выманив у них свыше 10 миллионов рублей. Действуя под прикрытием ряда открытых ими юридических фирм, мошенники присваивали деньги клиентов под предлогом оказания им правовой помощи.

- Среди пострадавших от действий мошенников есть пожилые люди и инвалиды, - отметили в управлении СК по Воронежской области.

Один из организаторов преступного сообщества задержан 2 августа в Москве. Вину свою он не признает. Следствие и прокуратура просили отправить обвиняемого в СИЗО, однако суд ограничился месячным домашним арестом, поскольку фигурант впервые привлекается к уголовной ответственности, имеет постоянное место жительства и маленького ребенка, характеризуется удовлетворительно, не скрывался от следствия.

Также фигурантами по делу проходят 37-летняя женщина и мужчины 31 и 34 лет. Еще один организатор банды, 34-летний москвич, объявлен в федеральный розыск.