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Вышел новый ролик о "кибермилиции" от авторов "Русской кибердеревни"

Новости
    05.08.2021, 12:34
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: youtube.com/ birchpunk Фото: youtube.com/ birchpunk
Фото: youtube.com/ birchpunk

На быстро прославившемся живописанием быта "русской кибердеревни" канале birchpunk вышел новый ролик.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер "Кейт" от автора "Джона Уика" и "Взрывной блондинки"

Он рассказывает о непростых буднях "кибермилиции" в относительно недалёком будущем в городе Старица Тверской области. Главный герой - молодой лейтенант, который делится деталями своей работы с подругой из-за границы Джессикой.

Душераздирающий сюжет, пародирующий одновременно советские ленты о служебных собаках и "Терминатора", посвящён милицейскому робопсу.

А недавно кибердеревню на Марсе посетила робоинспекция.

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