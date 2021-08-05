Вышел новый ролик о "кибермилиции" от авторов "Русской кибердеревни"

На быстро прославившемся живописанием быта "русской кибердеревни" канале birchpunk вышел новый ролик.

Он рассказывает о непростых буднях "кибермилиции" в относительно недалёком будущем в городе Старица Тверской области. Главный герой - молодой лейтенант, который делится деталями своей работы с подругой из-за границы Джессикой.

Душераздирающий сюжет, пародирующий одновременно советские ленты о служебных собаках и "Терминатора", посвящён милицейскому робопсу.

А недавно кибердеревню на Марсе посетила робоинспекция.