Вышел новый ролик о "кибермилиции" от авторов "Русской кибердеревни"

Фото: youtube.com/ birchpunk
На быстро прославившемся живописанием быта "русской кибердеревни" канале birchpunk вышел новый ролик.
Он рассказывает о непростых буднях "кибермилиции" в относительно недалёком будущем в городе Старица Тверской области. Главный герой - молодой лейтенант, который делится деталями своей работы с подругой из-за границы Джессикой.
Душераздирающий сюжет, пародирующий одновременно советские ленты о служебных собаках и "Терминатора", посвящён милицейскому робопсу.
А недавно кибердеревню на Марсе посетила робоинспекция.