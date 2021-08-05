Специализированный застройщик - компания "Союзцветметавтоматика", входящая в инвестиционно-строительный холдинг "Восток Девелопмент", возглавляемый Сергеем Иванцовым, приступила к реализации проекта "Дмитровка 77" в непосредственной близости от ТПУ "Верхние Лихоборы".

Так эффектно будет выглядеть жилой комплекс по адресу Дмитровское шоссе, 77 по завершении строительства - четыре башни высотой от 20 до 30 метров. Фото: Компания MLA+

В современном жилом комплексе, который, по сути, станет частью или, если угодно, логическим продолжением транспортно-пересадочного узла, будет предложен креативный формат жилья для молодых энергичных людей, предпочитающих общественный городской транспорт личному автомобилю просто потому, что так быстрее, дешевле и удобнее.

В России уже давно сформировалась традиция, по которой дорожная инфраструктура становится точкой притяжения агломераций. Если вспомнить, то именно так, благодаря Транссибу, на рубеже XIX и XX веков возник Ново-Николаевск, нынешний Новосибирск - столица Сибирского федерального округа, город с населением более 1,6 миллиона человек. В нашем случае населенность квартала, разумеется, будет гораздо меньше, но сути дела это не меняет: традиция по-прежнему работает.

В состав ТПУ "Верхние Лихоборы" интегрированы одноименная станция Люблинско-Дмитровской (салатовой) линии метро, станция "Лихоборы" Московского центрального кольца (МЦК), Дмитровское шоссе и Северо-Восточная хорда, станция НАТИ Октябрьской железной дороги. И это не предел для транспортного развития. "В будущем платформа НАТИ станет одним из остановочных пунктов третьего Московского центрального диаметра Зеленоград - Раменское", - заявил заместитель столичного мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Также на территории узла будут построены подземный пешеходный переход, пешеходные галереи, "умные" остановки, крытые велопарковки, подземная автопарковка и наземные автостоянки. Всего территория ТПУ займет 95 гектаров между Октябрьской железной дорогой и Дмитровским шоссе. С севера границей послужит Ильменский проезд, а с юга - МЦК.

В будущем квартале застройщик создаст все условия для полноценной, комфортной жизни, деловой активности и отдыха. Согласно проекту планирования территории и генплану застройки центром социальной активности станет многофункциональный комплекс, в состав которого войдут жилые дома и торгово-развлекательный центр с кафе и ресторанами, окруженными благоустроенной территорией.

В будущем квартале застройщик создаст все условия для полноценной, комфортной жизни, деловой активности и отдыха

Жилой комплекс общей площадью 77,7 тысячи квадратных метров планируется возвести в две очереди. Всего здесь появится четыре башни высотой от 20 до 30 этажей: три здания жилых, а четвертое отведут под офисы и апартаменты. Все они будут иметь общий цокольный этаж (стилобат), где разместятся торговые и бытовые помещения.

"Квартиры и апартаменты в составе ТПУ - это новый формат жилого пространства, который идеально подходит для жизни в растущем мегаполисе, - говорит президент инвестиционно-строительного холдинга Сергей Иванцов, - житель такого комплекса получает максимум мобильности, ведь все ключевые транспортные узлы находятся в пешей доступности, а значит, он сможет экономить немало времени на передвижениях по городу. Помимо этого, в составе ТПУ есть вся необходимая для жизни инфраструктура - супермаркеты, кафе, салоны красоты и развлекательные комплексы. Наконец, можно проводить время на свежем воздухе, не покидая пределов здания, благодаря обширной эксплуатируемой крыше стилобата".

По мнению эксперта в области недвижимости Марии Литинецкой, жилье в составе ТПУ ориентировано на активных и деловых людей, а также на семейные пары. "С этой точки зрения такой объект недвижимости становится очень интересным для инвестиций, так как имеет обширную целевую аудиторию. При этом жилье в ТПУ станет идеальным вариантом для вложений в арендный бизнес, так как высокая транспортная мобильность привлекательна для людей, предпочитающих снимать жилье", - считает она.

Высотное строительство в непосредственной близости от станций и линий метро, несомненно, требует от застройщика специальных навыков и уникальных компетенций. Именно таким опытом и компетенциями обладают специалисты инвестиционно-строительного холдинга "Восток Девелопмент". Группой компаний за четверть века успешно реализовано более 30 проектов, большинство из которых - нетиповые строительные проекты высокой сложности. В отличие от классического девелопмента с освоением обширных территорий и возведением растиражированных корпусов инвестиционно-строительный холдинг, в который входит "Союзцветметавтоматика", концентрируется на индивидуальных проектах, для которых свойственны изысканность архитектуры и новаторство инженерных решений. Именно такие проекты становятся драйверами развития прилегающих территорий. И нет сомнения, что таковым станет и проект ТПУ "Верхние Лихоборы".

Тем временем

Развитие транспортной системы Москвы в последнее десятилетие проводится активными темпами. Город выходит в лидеры мирового метростроения. С 2011 года в российской столице открыто 57 станций метро (плюс 31 станция МЦК). До конца 2022 года будет открыто еще 18 станций. По завершении проекта метро в шаговой доступности от дома получат 90 процентов москвичей. Появление нового формата общественного транспорта - Московских центральных диаметров (МЦД), особенно в формате транспортно-пересадочных узлов, стало хорошей альтернативой ежедневному использованию личного автотранспорта и дало импульс к развитию многих, прежде депрессивных районов.