Что представит Магаданская область на выставке "Улица Дальнего Востока"

Магаданская область примет участие в выставке "Улица Дальнего Востока", которая пройдет во Владивостоке 2-7 сентября в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Экспозиция региона будет называться "Магаданская область - территория больших перспектив". Центральным объектом павильона станет макет комплексного благоустройства бухты Нагаева.

Посетители смогут поиграть в интерактивную игру "Рыбалка", которая познакомит пользователя с уникальными обитателями Охотского моря. Кроме того, все желающие смогут ознакомиться с интерактивной презентацией итогов развития основных отраслей региона с 2018 года и перспектив развития до 2024 года. Это такие направления, как добыча полезных ископаемых, рыбодобывающая отрасль, сельское хозяйство, энергетика, транспорт и туризм.

Гостям павильона представят изделия из самородного золота, а также лучшие образцы традиционной культуры - косторезное искусство и декоративно-прикладное творчество. Посетители смогут поучаствовать в мастер-классах по промывке золота и по изготовлению традиционных изделий народов Севера - оберегов, сувениров и подвесок.

Организаторы подготовили культурную программу: для гостей выступят ансамбль песни и танца народов Севера "Энэр" и молодежный музыкальный коллектив "Баян и ребята".

"Улучшается городская среда в Магадане. И таких инициатив, направленных на повышение качества жизни людей, должно быть, конечно, больше. С этими проектами и с тем, как живут жители Магаданской области, чем славится Колыма, смогут познакомиться участники и гости Восточного экономического форума", - отметил вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

"Мы представим инвестиционные, торговые, туристические и культурные возможности региона. Расскажем о развитии основных отраслей Колымы и перспективах на годы вперед. Гостей павильона Магаданской области ждут удивительные туристические маршруты, презентации смелых проектов строительства и благоустройства, артефакты исторического наследия. Будут представлены такие инвестиционные проекты, как создание оздоровительного центра "Талая", строительство туристско-рекреационного комплекса на острове Завьялова, устройство морского фасада бухты Нагаева", - рассказал губернатор региона Сергей Носов.