Что представит Магаданская область на выставке "Улица Дальнего Востока"

Новости

Умерла актриса из "Дикой розы" с Вероникой Кастро Лилия Арагон 10:28
МИД призвал россиян тщательно выбирать места отдыха в Турции из-за пожаров 10:24
Мишустин направил 1,8 млрд рублей на поддержку бюджета Севастополя 10:20
Российский экзоскелет выходит на американский рынок 10:18
В Болгарии из-за лесных пожаров погибли два человека 10:17
Соглашение "За безопасные выборы" подписали еще три партии 10:11
Названы самые частые проявления постковидного синдрома 10:08
МБР "Тополь" снимут с вооружения в 2024 году 10:08
Спецслужбы Болгарии незаконно прослушивали оппозиционеров 10:01
В думе Астрахани предложили наказывать за брошенных домашних животных 10:00
В Литве введут "паспорта возможностей" 09:58
В Финляндии чипируют всех кошек 09:55
МИД РФ: Черное море из-за НАТО становится опасной зоной противостояния 09:46
Годовая инфляция в России снизилась до 6,45% 09:44
Самолет Челябинск-Москва вернулся в аэропорт из-за неисправности 09:32
В Москве задержан мужчина, выбросивший сына из окна 09:21
Украина из-за COVID-19 ужесточила правила въезда из России 09:15
Скончался экс-премьер Украины Евгений Марчук 09:11
Аналитик рассказал, когда лучше покупать доллары 09:08
В Воронеже арестован организатор банды миллионеров 08:38
Нам не хватало этого в Токио: Давида Белявского встретили гимном России 08:32
В Гидрометцентре назвали сроки синоптической осени 08:24
Жителям Ростовской области разрешили посещать банки и почту без QR-кодов 08:21
Юрист рассказал, когда в квартиру могут нагрянуть с проверкой 07:58
Австралийский скейтбордист Палмер выиграл золото Олимпиады в Токио 07:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Юрий Жданов: Жесткое оружейное законодательство снижает количество убийств
Юрий Жданов: Жесткое оружейное законодательство снижает количество убийств
На что в Раифском монастыре пожертвовал деньги первый президент Татарстана
На что в Раифском монастыре пожертвовал деньги первый президент Татарстана
05.08.2021 09:00
Рубрика: Власть

Что представит Магаданская область на выставке "Улица Дальнего Востока"

Текст: Матвей Линник

Магаданская область примет участие в выставке "Улица Дальнего Востока", которая пройдет во Владивостоке 2-7 сентября в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
Что представит Сахалин на выставке "Улица Дальнего Востока"

Экспозиция региона будет называться "Магаданская область - территория больших перспектив". Центральным объектом павильона станет макет комплексного благоустройства бухты Нагаева.

Посетители смогут поиграть в интерактивную игру "Рыбалка", которая познакомит пользователя с уникальными обитателями Охотского моря. Кроме того, все желающие смогут ознакомиться с интерактивной презентацией итогов развития основных отраслей региона с 2018 года и перспектив развития до 2024 года. Это такие направления, как добыча полезных ископаемых, рыбодобывающая отрасль, сельское хозяйство, энергетика, транспорт и туризм.

Гостям павильона представят изделия из самородного золота, а также лучшие образцы традиционной культуры - косторезное искусство и декоративно-прикладное творчество. Посетители смогут поучаствовать в мастер-классах по промывке золота и по изготовлению традиционных изделий народов Севера - оберегов, сувениров и подвесок.

В Магаданской области появится островной туристический комплекс

Организаторы подготовили культурную программу: для гостей выступят ансамбль песни и танца народов Севера "Энэр" и молодежный музыкальный коллектив "Баян и ребята".

"Улучшается городская среда в Магадане. И таких инициатив, направленных на повышение качества жизни людей, должно быть, конечно, больше. С этими проектами и с тем, как живут жители Магаданской области, чем славится Колыма, смогут познакомиться участники и гости Восточного экономического форума", - отметил вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

"Мы представим инвестиционные, торговые, туристические и культурные возможности региона. Расскажем о развитии основных отраслей Колымы и перспективах на годы вперед. Гостей павильона Магаданской области ждут удивительные туристические маршруты, презентации смелых проектов строительства и благоустройства, артефакты исторического наследия. Будут представлены такие инвестиционные проекты, как создание оздоровительного центра "Талая", строительство туристско-рекреационного комплекса на острове Завьялова, устройство морского фасада бухты Нагаева", - рассказал губернатор региона Сергей Носов.

В регионах Власть Работа власти Регионы Правительство Вице-премьеры Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Магаданская область

Главное сегодня

МИД РФ: Черное море из-за НАТО становится опасной зоной противостояния
Роспотребнадзор назвал самую уязвимую перед "дельта"-штаммом категорию людей
В ООН не стали комментировать призыв ВОЗ к мораторию на ревакцинацию
Юрист рассказал, когда в квартиру могут нагрянуть с проверкой
В Москве задержан мужчина, выбросивший сына из окна
Нарышкин: Целью исторической науки является поиск первопричин социальных явлений
Россия создаст гиперзвуковую ракету большой дальности для авиации