Глава МЧС призвал власти Приморья к эвакуации отдыхающих с побережья

МЧС выпустило рекомендации региональным властям Дальнего Востока эвакуировать отдыхающих людей с побережья из-за приближающегося со стороны Китая тайфуна.

К таким мерам призвал глава МЧС России Евгений Зиничев. "В целях защиты населения и территорий от воздействия комплекса опасных метеоявлений предлагаю своевременно провести необходимые превентивные мероприятия, в том числе оповещение и заблаговременную эвакуацию отдыхающих граждан с прибрежной территории, проверить готовность аварийно-восстановительных бригад к реагированию на нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения населения, а также наличие и исправность резервных источников электропитания, запасов материальных резервов", - говорится в обращении министра, направленном главам Хабаровского, Приморского краев, Амурской, Еврейской областей, а также в минэнерго.

Со своей стороны МЧС России приступило к усилению своей группировки в регионе. Вчера из подмосковного Жуковского в Новосибирск вылетел самолет Ил-76. Он должен доставить в Благовещенск специалистов Сибирского спасцентра. Министр поставил им задачу подготовиться к встрече большой воды, чтобы прохождение паводковой волны в Амурской области повлекло наименьшие потери. В составе группировки 80 человек и восемь плавсредств. Спасатели будут распределены в населенных пунктах, подверженных удару стихии, для принятия мер по укреплению берегов, оповещения и оказания всесторонней помощи населению.