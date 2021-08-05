Инженеры ВВО помогут тушить пожары в Якутии

Новости

Ромасенко вышла в финал Олимпиады на дистанции 200 м в каноэ-одиночке 04:07
Роспотребнадзор рекомендовал ревакцинироваться от COVID-19 каждые полгода 04:06
Пушков объяснил, почему Байдену нужно было встретиться с Путиным 03:33
Иммунологическая эффективность вакцины "ЭпиВакКорона" составила 79% 03:07
В Египте из-за жары потребление электричества достигло рекордного максимума 02:57
Немец Веллброк выиграл золото в плавании на открытой воде 02:35
ВВС Израиля нанесли удары по целям на территории Ливана 02:30
В Греции лесной пожар приблизился к объектам Древней Олимпии 01:51
Роспотребнадзор: Определить штамм COVID-19 только по симптомам невозможно 01:43
Госдеп США потерял бутылку виски, подаренную Помпео властями Японии 01:27
СМИ: Въезжающих в США иностранцев обяжут вакцинироваться 00:50
Роспотребнадзор назвал самую уязвимую перед "дельта"-штаммом категорию людей 00:45
Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам "Открытые медиа" и "МБХ Медиа" 00:34
Подавший сигнал бедствия самолет Екатеринбург-Москва сел в аэропорту Казани 00:26
Следователи завели дело на москвича, выкинувшего ребенка в окно 00:25
США не поддержали предложение ВОЗ по бустерным дозам вакцин 00:04
Ростех опроверг данные о повреждении двигателя пожарного Бе-200 в Греции 04.08.2021
Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 200 млн 04.08.2021
Спортивный директор "Спартака" Попов объявил об уходе из клуба 04.08.2021
Из-за лесных пожаров на юге Турции загорелась электростанция 04.08.2021
На приеме у Бастрыкина граждане пожаловались на ход расследования резонансных дел 04.08.2021
В Минске назвали имена тех, кто стоит за попытками переворота в Беларуси 04.08.2021
В МИД Беларуси состоялся брифинг для иностранных дипломатов 04.08.2021
В Екатерининском парке Москвы открыли памятник офицерским женам 04.08.2021
В МГТУ гражданской авиации оказался рекордный конкурс на бюджетные места 04.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Юрий Жданов: Жесткое оружейное законодательство снижает количество убийств
Юрий Жданов: Жесткое оружейное законодательство снижает количество убийств
На что в Раифском монастыре пожертвовал деньги первый президент Татарстана
На что в Раифском монастыре пожертвовал деньги первый президент Татарстана
05.08.2021 03:10
Рубрика: Власть

Инженеры ВВО помогут тушить пожары в Якутии

Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 176(8527)
Минобороны России наращивает армейскую группировку, созданную по поручению президента страны для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Якутии. В охваченные огнем районы республики по приказу Сергея Шойгу направляют подразделения отдельной инженерной бригады Восточного военного округа.

"Из Хабаровска в Якутию для оказания помощи в стабилизации лесопожарной обстановки будет переброшено до 20 единиц специальной инженерной техники, в том числе путепрокладчики БАТ-2, бульдозеры, экскаваторы, автомобильные тягачи", - сообщили вчера в оборонном ведомстве.

Житель Якутии пойдет под суд за поджог 33 тысяч гектаров леса

Там уточнили, что свой арсенал военные повезут по железной дороге. А специалистов - более 120 солдат и инженеров - доставят в Якутию военно-транспортные самолеты Ан-12.

Авиация минобороны борется с сильными лесными пожарами в этом регионе с середины июля. В тушении огня участвуют самолеты Ил-76, оборудованные выливными авиационными приборами ВАП-2 емкостью 42 тонны, и вертолеты Ми-8 с водосливными устройствами ВСУ- 5 емкостью пять тонн. Машины укомплектованы экипажами, прошедшими соответствующую подготовку, сообщили в Минобороны России.

Напомним, что специально оборудованные транспортники Ил-76 по решению министра обороны задействованы и в ликвидации большого природного пожара под Оренбургом. По данным Минобороны России, за два минувших дня их экипажи десять раз вылетали в район стихийного бедствия и сбросили на очаги пламени в общей сложности более 460 тонн воды.

В регионах Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

Главное сегодня

РФПИ: Процесс одобрения "Спутник V" в EMA идет в позитивном ключе
Косачев: Отсутствие наблюдателей от ОБСЕ не определяет легитимность выборов
Суд не выпустил из СИЗО насмерть сбившую детей москвичку
Красильников и Стояновский вышли в полуфинал Олимпиады
Россияне смогут получить скидку в 25% на электромобили
Нарышкин: Целью исторической науки является поиск первопричин социальных явлений
Россия создаст гиперзвуковую ракету большой дальности для авиации