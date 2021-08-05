Инженеры ВВО помогут тушить пожары в Якутии

Минобороны России наращивает армейскую группировку, созданную по поручению президента страны для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Якутии. В охваченные огнем районы республики по приказу Сергея Шойгу направляют подразделения отдельной инженерной бригады Восточного военного округа.

"Из Хабаровска в Якутию для оказания помощи в стабилизации лесопожарной обстановки будет переброшено до 20 единиц специальной инженерной техники, в том числе путепрокладчики БАТ-2, бульдозеры, экскаваторы, автомобильные тягачи", - сообщили вчера в оборонном ведомстве.

Там уточнили, что свой арсенал военные повезут по железной дороге. А специалистов - более 120 солдат и инженеров - доставят в Якутию военно-транспортные самолеты Ан-12.

Авиация минобороны борется с сильными лесными пожарами в этом регионе с середины июля. В тушении огня участвуют самолеты Ил-76, оборудованные выливными авиационными приборами ВАП-2 емкостью 42 тонны, и вертолеты Ми-8 с водосливными устройствами ВСУ- 5 емкостью пять тонн. Машины укомплектованы экипажами, прошедшими соответствующую подготовку, сообщили в Минобороны России.

Напомним, что специально оборудованные транспортники Ил-76 по решению министра обороны задействованы и в ликвидации большого природного пожара под Оренбургом. По данным Минобороны России, за два минувших дня их экипажи десять раз вылетали в район стихийного бедствия и сбросили на очаги пламени в общей сложности более 460 тонн воды.