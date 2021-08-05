Кто и где будет производить самолеты для замены легендарных Ан-2

Одной из главных сенсаций авиасалона МАКС-2021 в Жуковском стал многоцелевой самолет ЛМС-901 "Байкал". Легкий маленький "внедорожник" очень нужен местным воздушным линиям. Он должен занять нишу знаменитых Ан-2: морально устаревшие и в большинстве своем выработавшие ресурс "кукурузники" давно пора отправить на заслуженный отдых.

Между объявлением конкурса на разработку легкого самолета и представлением ЛМС-901 "Байкал" на МАКС-2021 прошло всего два года. Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

До конца этого года должны стартовать летные испытания, а с 2023-го - серийное производство. И вот здесь начинается самое интересное: большинство людей стали путаться, в каком из двух регионов - Свердловской области или Республике Бурятии - будут выпускать "Байкал". Несколько звонков в редакцию от недоуменных читателей показали, что создавшуюся ситуацию необходимо прояснить.

Все просто: "Байкалов" два. Первый - цельнокомпозитный ТВС-2ДТС, созданный Сибирским научно-исследовательским институтом авиации им. Чаплыгина. В 2017-м самолет , рассчитанный на 14 пассажиров, продемонстрировали на МАК­Се. А в феврале 2018-го на инвестиционном форуме в Сочи даже подписали соглашение об организации серийного производства этих машин на Улан-Удэнском авиазаводе (У-УАЗ).

- Он нужен Дальнему Востоку. Я беседовал со всеми губернаторами, чьи регионы входят в ДФО. Они заинтересованы в том, чтобы появился самолет, который может осуществлять межрегиональные перевозки, чтобы он был экономичным, надежным, современным. "Байкал" по всем характеристикам устраивает, - заявил летом 2019-го вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, заметив, что нужно сделать все необходимое, чтобы серийное производство началось в конце 2022 года.

Но практически в то же время Министерство промышленности и торговли РФ объявило конкурс на разработку многофункционального самолета на девять пассажиров. Победителем конкурса стало дочернее предприятие Уральского завода гражданской авиации "Байкал-инжиниринг". Над названием модели долго не думали…

Вот этот-то второй "Байкал" - девятиместный ЛМС-901 - и был презентован на нынешнем МАКСе. Он гораздо легче первого, в нем намного меньше импортных деталей.

- Самолет почти полностью состоит из отечественных материалов и комплектующих. Но на 100 процентов российским он станет, когда мы сертифицируем для него турбовинтовой двигатель ВК-800СМ - в 2023 году, - подчеркнул министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

На Дальнем Востоке и в Арктике имеется потребность в нескольких типах легких самолетов. В этих регионах найдут применение и ТВС-2ДТС, и ЛМС-901

По его словам, эту машину можно ремонтировать в полевых условиях и хранить вне ангаров при температуре от -50 до +50 градусов, ведь она имеет традиционную алюминиевую конструкцию планера.

Сборка опытных образцов ЛМС-901 планируется на двух базах в Москве и Екатеринбурге. Но в Республике Бурятия рассчитывают и на собственную вовлеченность.

- В производстве агрегатов серийного самолета может принимать участие Улан-Удэнский авиационный завод, - рассказал "РГ" региональный министр промышленности, торговли и инвестиций Антон Виноградов.

А что же первый "Байкал"? Неужели композитный биплан останется никому не нужной разработкой?

- С учетом потенциального рынка Дальнего Востока и Арктической зоны РФ имеется потребность в нескольких типах легких многоцелевых самолетов. В этих регионах могут найти применение ТВС-2ДТС и ЛМС-901, - считает Виноградов.

Он акцентирует внимание на том, что Юрий Трутнев в феврале 2021 года отметил необходимость создания модели на базе демонстратора технологий ТВС-2ДТС. Вице-премьер дал поручения минпромторгу России совместно с минвостокразвития и ВЭБ.РФ сформировать предложения по источникам финансирования проекта, а заодно и разработать порядок последующей закупки самолетов для нужд объединенной дальневосточной авиакомпании на базе "Авроры". Мощности для производства этого "Байкала" готов предоставить У-УАЗ.

- Эта тема также обсуждалась во время визита министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова в Республику Бурятия, - продолжает Антон Виноградов. - По итогам совещания под его председательством дано поручение минвосток­развития России проработать совместно с правительством Рес­публики Бурятия, Фондом развития ИНТЦ "Русский", АО "Вертолеты России" возможность реализации проекта в рамках ИНТЦ с учетом сборки самолета на авиа­заводах ДФО.

Замысловатая цепочка осторожных слов министра дает представление о том, насколько размыты сроки создания "Байкала"-ТВС-2ДТС. Инновационный научно-технологический центр "Русский" вряд ли может рассматриваться как полностью готовый партнер. Он еще находится в стадии формирования, и через месяц на Восточном экономическом форуме только-только представят мастер-план его территории.

Тем не менее намерение властей Бурятии побороться за "свой" проект внушает наде­жду на то, что идея второго самолета найдет-таки воплощение. А название лучше придумать другое.