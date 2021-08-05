На Амурском ГПЗ рабочий получил смертельные травмы

Прокуратура организовала проверку в связи с несчастным случаем на Амурском газоперерабатывающем заводе.

Как сообщается на сайте надзорного ведомства, утром 1 августа на территории стройплощадки во время монтажных работ был травмирован 44-летний сотрудник одной из подрядных организаций. Мужчину в срочном порядке доставили в больницу, где он скончался.

"Прокуратура устанавливает обстоятельства происшествия, оценивает соблюдение законодательства об охране труда, проверяет соблюдение требований безопасности при проведении монтажных работ", - говорится в сообщении.

Свою проверку по факту инцидента начал и Следственный комитет.