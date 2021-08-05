От чего зависит точность прогнозов синоптиков

Ликвидация последствий катастрофических паводков и лесных пожаров регулярно забирает сотни миллионов руб­лей из федерального и региональных бюджетов. Природные катаклизмы отзываются неурожаями. Жара, затяжные дожди, обильные снегопады или, наоборот, полное отсутствие осадков - все влияет не только на качество жизни людей, но и на состояние экономики. Знать наперед, чтобы подготовиться, крайне важно. На помощь приходят прогнозы погоды. Насколько они точны и с помощью какого оборудования их составляют, выясняли корреспонденты "РГ".

Еще 30 лет назад специалисты обрабатывали аэросиноптический материал на бумаге, с карандашом и ластиком в руках. Техническое оснащение убрало большую долю ручного труда. Фото: Рафаэль Зарипов/РГ

Человек и машины

- Еще в 90-е годы прошлого века наша работа выглядела совсем по-другому. Не было автоматизации, не было компьютеров. Специалисты обрабатывали аэро­синоптический материал на бумаге, с карандашом и ластиком в руках, - вспоминает начальник Гидрометцентра Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Хабаровск) Светлана Агеева. - Весь анализ, составление прогноза проводили исходя из знания физических процессов, региональной синоптики и опыта. С начала 2000-х метеорология, как наука, резко шагнула вперед. Техническое оснащение перевело работу прогнозистов на новую ступень, убрав большую долю ручного труда.

Теперь прогнозы составляют гораздо быстрее, но синоптику нужно быть на "ты" с самым разным оборудованием. Так, в режимных отделах Дальневосточного УГМС установлены автоматизированные рабочие места с современными программными комплексами, с помощью которых обрабатывается вся поступающая информация. В прогностических отделах работают комплексы визуализации и обработки информации. В региональном вычислительном центре установлено новое современное оборудование - супервычислитель, в системе Росгидромета аналогичный есть только в Новосибирске.

- Мы используем гидродинамические модели Японского метеорологического национального центра, европейских центров. На нашем супервычислителе рассчитывается гидродинамическая модель, адаптированная специалистами Дальневосточного научно-исследовательского института для Дальневосточного региона, - делится Светлана Агеева.

В распоряжении ее коллег из Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды тоже много уникальной техники. Как говорит глава ведомства Борис Кубай, побывавшие недавно в гостях синоптики из Европы уехали, качая головами: обзавидовались. Несколько лет назад Примгидромет попал в пилотный проект по модернизации технического оборудования, и сейчас во всех пунктах наблюдения стоят самые современные приборы.

- Что мы только не измеряем! Ведем метеорологические, гидрологические, океанометрические, озонометрические и прочие наблюдения… Метеорологический локатор сканирует тайфуны, циклоны, облачность в радиусе 300 километров. Каждые десять минут поступает метеоинформация со стационарных наземных пунктов, каждую минуту - об уровне моря с прибрежных станций, каждые пять минут - с датчиков ветра, - перечисляет Борис Кубай. - Без участия человека работают 60 гидрологических постов, которые каждый час измеряют уровень рек, состояние водоемов, почвы, природной среды и тоже отправляют их в систему.

Но последнее слово все же остается за синоптиком.

- Окончательное решение всегда за специалистами, которые анализируют фактическую и прогностическую ситуацию, - замечает Светлана Агеева.

Почему синоптики ошибаются?

Современные прогнозы погоды достаточно точны: на предстоящие сутки показатель их оправдываемости в Дальневосточном УГМС превышает 95 процентов. С долгосрочными чуть хуже. Как объясняет синоптик I категории Никита Перерва, все дело в том, что прогноз погоды - это, по определению, научно обоснованное предположение.

- Даже если собрать лучших синоптиков мира, дать им наиболее качественные модели и всю необходимую информацию, их прогнозы не будут верны на 100 процентов, - говорит специалист. - На точность влияет то, как много мы наблюдаем за погодой. Огромные участки нашей планеты, особенно над океанами, остаются неосвещенными гидрометеорологическим мониторингом. Невысока плотность наблюдений, к сожалению, на территории Приамурья.

В Дальневосточном УГМС даже высококвалифицированные профи со стажем получают не больше 30 тысяч руб­лей в месяц

Для обычного человека прогноз погоды - это температура воздуха, направление и скорость ветра, количество осадков. Для профессионала же показателей, на которые стоит ориентироваться, гораздо больше. Ему важно знать о колебаниях атмосферного давления. Огромное значение имеют так называемые аэрологические наблюдения, представляющие собой зондирование атмосферы на высоте до нескольких десятков километров. Какая воздушная масса сместится в тот или иной регион? Будут ли рядом атмосферные фронты? Что с циклонами и антициклонами? Каковы местные особенности? Все это повлияет на прогноз.

Предмет гордости сотрудников Дальневосточного УГМС - супервычислитель большой мощности. Фото: Рафаэль Зарипов/РГ

Сегодня существует множество различных сервисов, "предсказывающих" погоду. Но специалисты уверены, что самый точный прогноз можно найти только на официальных сайтах гидрометцентров. Практически все сторонние ресурсы используют автоматические данные, которые составляются без корректировки специалиста, а потому зачастую не учитывают региональную специфику. Кроме того, на официальных сайтах представлены также гидрологическая информация, карта пожарной опасности и публикуются новости о погоде.

Нужны деньги? Зарабатывайте!

- Содержание наблюдательной сети - весьма затратная статья. Установлены автоматические комплексы: на всех метеостанциях - метеорологические, на 42-х гидропостах - гидрологические. К последним требуются как минимум две командировки наших сотрудников в год: после вскрытия рек и перед ледоставом. Очень дорого обходятся аэро­логические наблюдения. Расходы на них - 30 миллионов руб­лей в год, при этом недофинансирование составляет 45 процентов, - признается Светлана Агеева.

Дальневосточным синоптикам пришлось научиться зарабатывать самим. Доход приносит обеспечение прогнозами предприятий. Например, при выполнении проектно-изыскательских работ заказчикам предоставляют расчетные климатические и гидрологические характеристики. В Приморье информацию о погоде покупают морские порты, которым нужна специализированная синоптическая информация. Таких договоров больше сотни.

- Этап модернизации был крупной разовой инвестицией страны, - замечает Борис Кубай. - Нам сказали: "Зарабатывайте". Мы пытаемся.

Тем не менее больших финансов в этой сфере нет. Например, показателен тот факт, что у самого Кубая в кабинете отсутствует кондиционер. В аномальную жару нынешним летом погода в кабинете руководителя Примгидромета весьма некомфортна. "Не имею права устанавливать себе сплит-системы, - говорит он, - пока мои сотрудники мучаются без оных".

С деньгами связана и одна из главных проблем дальневосточной метеорологии - отсутствие кадров. Опытные специалисты со временем уходят на пенсию, а молодежь профессию синоптика выбирает неохотно. Главная причина - невысокие зарплаты. Так, в Дальневосточном УГМС даже высококвалифицированные профи со стажем получают не больше 30 тысяч руб­лей в месяц.

Идут в профессию "идейные". Тот же Никита Перерва - самый молодой специалист отдела метео­рологических прогнозов в Хабаровске. Пришел сюда три года назад после окончания ДВФУ. О метеорологии мечтал с детства.

- В моем случае выбор профессии был очевиден. Больше всего в работе привлекает то, что каждый день приходится иметь дело с разного рода информацией. Вроде бы, условно говоря, те же цифры, похожие атмосферные процессы, но никогда нет одинаковой погоды, что-то да будет по-другому, - рассказывает Никита. - Увлекают сложные процессы, даже опасные. Именно на таких прогнозах закаляешься как специалист. Погода в нашем регионе не дает заскучать! Неспокоен в последние годы Амур, поэтому к прогнозу осадков по бассейну реки сейчас особое внимание… •

Справка "РГ"

Примгидромет - морское управление, в его задачу входит гидрометеорологическое обеспечение морских отраслей экономики и судоходства в прибрежных водах Японского моря и Тихом океане. Зона ответственности - Приморский край и северо-западная часть Тихого океана к северу от 45 градусов северной широты до Курильских островов и к востоку до 180-го меридиана. А в области мониторинга загрязнения окружающей среды - Приморский край и прибрежная территория Японского моря. Наземная наблюдательная сеть состоит из 43 метеостанций и более 70 постов. Прогнозом погоды в Примгидромете занимаются больше 500 человек.

Дальневосточное УГМС отвечает за территории Хабаровского края, Амурской и Еврейской автономной областей. При необходимости также выпускает прогнозы погоды на месяц для Забайкалья, Чукотки и Магаданской области. Численный состав управления - около 1100 человек.