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Рубрика: Общество

Пандемия внесла коррективы в процесс поступления в вузы ДФО

Текст: Дина Непомнящая
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 176(8527)
В российских университетах начался решающий этап приемной кампании. Закончились сроки подачи документов от абитуриентов, поступающих на бюджетные места по результатам ЕГЭ. В августе продолжится прием по программам магистратуры, аспирантуры и ординатуры, а до 15 октября можно будет поступить на заочное платное обучение. В дальневосточных университетах уже подводят первые итоги. Главная тенденция этого года: вчерашние школьники предпочитают дистанционную форму подачи документов.
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Такая возможность - "подарок" пандемии коронавируса. Уже в прошлом году абитуриенты пользовались сервисом "Поступи в вуз онлайн", который работает через портал гос­услуг и помогает не только отправить бумаги в электронном виде, но и отслеживать весь ход вступительной кампании. Но если год назад документы в этом формате принимали только 54 высшие школы России, то в нынешнем году к сервису подключились более 500 образовательных организаций.

Задачу сделать поступление дистанционным поставил министр науки и высшего образования Валерий Фальков еще в мае. В онлайне разрешили не только принимать заявления, но и проводить внутренние вступительные испытания вузов.

Руководитель пресс-службы Дальневосточного государственного университета путей сообщения (Хабаровск) Сергей Хамзин говорит, что поступающие довольно охотно пользуются этой возможностью.

- Есть один нюанс: ребята в этом году не торопятся делать свой выбор почти до последнего дня, ожидая информации, куда и сколько заявлений подано другими абитуриентами, - заметил представитель вуза.

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Еще одно нововведение - возможность подать документы не в три вуза, а в пять, причем в каждый из них до десяти заявлений, а не до пяти, как было раньше.

- Новый порядок приема меняет весь процесс и расширяет перечень предметов по выбору, - объясняет Сергей Хамзин.

Наибольшей популярностью у будущих студентов пользуются инженерные профессии, IT и медицина. Но и гуманитарный профиль не остался без внимания.

- Лингвистика, юриспруденция, экономика и управление, педагогическое образование, зарубежное регионоведение, IT-технологии, - перечисляет востребованные у абитуриентов направления ответственный секретарь приемной комиссии Тихоокеанского государственного университета (Хабаровск) Алевтина Зозолева. - Привлекают ребят и новые образовательные программы: инжиниринг перспективных материалов, космические, беспилотные и геоинформационные технологии в лесоуправлении, цифровой инжиниринг, социально-культурный сервис и туризм, сопровождение образования лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Конечно, большинство абитуриентов стремятся поступить на бюджетные места. Их дальневосточным вузам выделяют вполне достаточно. Только в Северо-Восточном федеральном университете (Якутск) таких больше четырех тысяч. Еще 1739 мест предлагают тем, кто недобрал баллов до бесплатного места и готов заключить договор об оказании платных образовательных услуг.

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- Стоимость обучения у нас не менялась с 2019 года. Она варьируется в зависимости от формы обучения, направления, а также уровня образования - среднее профессиональное в колледже, бакалавриат, магистратура, аспирантура и ординатура, - рассказывает специалист Центральной приемной комиссии СВФУ Петр Кычин. - При этом студенты-очники могут получить скидку на весь срок обучения при соответствии абитуриента одному из критериев. Например, по направлению бакалавриата "Математика" год обучения с учетом скидки обойдется в 125 тысяч рублей.

Прямая речь

Гасан Гасанбалаев, директор департамента обеспечения трудовыми ресурсами Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики:

- Крупнейшие компании заинтересованы в выпускниках региональных вузов. На Дальнем Востоке открываются новые направления подготовки в интересах работодателей. Комсомольский-на-Амуре государственный университет запускает в новом учебном году единственную в ДФО специальность "Проектирование технологических машин и комплексов". В Биробиджане Приамурский государственный университет им. Шолом-Алейхема объявил прием на "Техносферную безопасность". Уже существующие направления подготовки изменяются под потребности рынка.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Пандемия коронавируса COVID-19

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