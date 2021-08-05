В Белогорске ввели режим ЧС из-за паводка

В городе Белогорске Амурской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за подъема воды в местной реке Томь. Решение озвучил глава населенного пункта Станислав Мелюков в ходе заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Накануне поступил неблагоприятный прогноз, согласно которому с 7 по 9 августа вода в реке должна была подняться до 400-500 сантиметров. Однако за последние сутки уровень повысился почти на метр и составил 410 сантиметров, превысив отметку опасного явления. Подтоплены восемь подворий.

- Вчера на областной КЧС я попросил губернатора Амурской области дать поручение обследовать Бочкаревский мост, соединяющий Белогорск и Серышевский район, на предмет возможного повреждения, - рассказал Станислав Мелюков.

Разрешение главы Приамурья было необходимо, поскольку сооружение является областной собственностью. Осмотр моста провели и приняли решение перекрыть его для движение транспорта, если уровень воды в Томи достигнет 460 сантиметров. При подъеме до пяти метров, мост закроют и для пешеходов

Глава Белогорска поручил подготовить пункты временного пребывания граждан на случай эвакуации из домов, уделить внимание охране общественного порядка, медицинскому сопровождению, помощи населению в условиях ЧС, включая обеспечение хлебом и водой.

Дачников "Междуречья" в течение ближайших нескольких часов попросили позаботиться о сохранности своего имущества, животных и оставшегося урожая.