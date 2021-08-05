Новости

Легкоатлет Пичардо принес Португалии первое золото Игр в Токио 06:59
Кроузер выиграл золото в толкании ядра с олимпийским рекордом 06:52
Ласицкене: От жары на стадионе плавятся мозги 06:43
Венгр Тотка завоевал "золото" в гребле на байдарке-одиночке на 200 м 06:32
Парчмент опередил Холлоуэя в финале на 110 метров с барьерами в Токио 06:26
Каноистка Харрисон из США выиграла "золото" в гребле на 200 метров 06:24
На Олимпиаде в Токио установлен новый рекорд по числу случаев COVID-19 06:02
В Белогорске ввели режим ЧС из-за паводка 05:56
Коблова проведет поединок за "бронзу" в вольной борьбе 05:51
Ласицкене вышла в финал в прыжках в высоту на Играх в Токио 05:33
Японский министр назвал беспрецедентной скорость распространения COVID-19 05:08
NYT: Обама сократил масштабы празднования своего 60-летия из-за COVID-19 04:58
В ООН не стали комментировать призыв ВОЗ к мораторию на ревакцинацию 04:39
Ромасенко вышла в финал Олимпиады на дистанции 200 м в каноэ-одиночке 04:07
Роспотребнадзор рекомендовал ревакцинироваться от COVID-19 каждые полгода 04:06
Пушков объяснил, почему Байдену нужно было встретиться с Путиным 03:33
Иммунологическая эффективность вакцины "ЭпиВакКорона" составила 79% 03:07
В Египте из-за жары потребление электричества достигло рекордного максимума 02:57
Немец Веллброк выиграл золото в плавании на открытой воде 02:35
ВВС Израиля нанесли удары по целям на территории Ливана 02:30
В Греции лесной пожар приблизился к объектам Древней Олимпии 01:51
Роспотребнадзор: Определить штамм COVID-19 только по симптомам невозможно 01:43
Госдеп США потерял бутылку виски, подаренную Помпео властями Японии 01:27
СМИ: Въезжающих в США иностранцев обяжут вакцинироваться 00:50
Роспотребнадзор назвал самую уязвимую перед "дельта"-штаммом категорию людей 00:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Юрий Жданов: Жесткое оружейное законодательство снижает количество убийств
Юрий Жданов: Жесткое оружейное законодательство снижает количество убийств
На что в Раифском монастыре пожертвовал деньги первый президент Татарстана
На что в Раифском монастыре пожертвовал деньги первый президент Татарстана
05.08.2021 05:56
Рубрика: Происшествия

В Белогорске ввели режим ЧС из-за паводка

Текст: Дина Непомнящая

В городе Белогорске Амурской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за подъема воды в местной реке Томь. Решение озвучил глава населенного пункта Станислав Мелюков в ходе заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

В Приамурье паводок оставил без автомобильного сообщения 11 поселков

Накануне поступил неблагоприятный прогноз, согласно которому с 7 по 9 августа вода в реке должна была подняться до 400-500 сантиметров. Однако за последние сутки уровень повысился почти на метр и составил 410 сантиметров, превысив отметку опасного явления. Подтоплены восемь подворий.

- Вчера на областной КЧС я попросил губернатора Амурской области дать поручение обследовать Бочкаревский мост, соединяющий Белогорск и Серышевский район, на предмет возможного повреждения, - рассказал Станислав Мелюков.

Разрешение главы Приамурья было необходимо, поскольку сооружение является областной собственностью. Осмотр моста провели и приняли решение перекрыть его для движение транспорта, если уровень воды в Томи достигнет 460 сантиметров. При подъеме до пяти метров, мост закроют и для пешеходов

Глава Белогорска поручил подготовить пункты временного пребывания граждан на случай эвакуации из домов, уделить внимание охране общественного порядка, медицинскому сопровождению, помощи населению в условиях ЧС, включая обеспечение хлебом и водой.

Дачников "Междуречья" в течение ближайших нескольких часов попросили позаботиться о сохранности своего имущества, животных и оставшегося урожая.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Паводки в России

Главное сегодня

Косачев: Отсутствие наблюдателей от ОБСЕ не определяет легитимность выборов
В ООН не стали комментировать призыв ВОЗ к мораторию на ревакцинацию
Роспотребнадзор назвал самую уязвимую перед "дельта"-штаммом категорию людей
Иммунологическая эффективность вакцины "ЭпиВакКорона" составила 79%
Следователи завели дело на москвича, выкинувшего ребенка в окно
Верховный суд разъяснил, кто заплатит за сгоревшую квартиру
Пешехода, спровоцировавшего смертельную ­аварию, отправили в колонию