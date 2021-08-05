В бухте на Чукотке произошел разлив нефти

Нефтяное пятно шириной до четырех метров и длинной около 1,5 метра обнаружили на поверхности воды в акватории бухты Комсомольская (Эмма) напротив участка ГСМ "Провидения" НАО "Чукотская торговая компания".

Прокуратура Чукотского автономного округа организовала проверку по факту случившегося. К месту разлива нефтепродуктов выехал прокурор Провиденского района.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, идет проверка соблюдения законодательства при осуществлении приема, хранения и выдачи нефтепродуктов и требований по охране окружающей среды. Кроме того, будет выяснено, осуществлялись ли необходимые мероприятия по защите местного населения от ЧС природного и техногенного характера.