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05.08.2021 20:34
Рубрика: Происшествия

В ДФО из-за наводнения эвакуируют не только людей, но и животных

Текст: Александр Филимоненко («Российская газета», ДФО)
Российская газета - Федеральный выпуск № 177(8528)
В Приамурье, где еще не устранили последствия прошлого наводнения, резко обострилась паводковая ситуация. После мощного циклона с проливными дождями на Амуре, Зее, Селемдже и Бурее снова большая вода.

Залиты 22 отрезка автотрасс и один мост, подмыт участок Забайкальской железной дороги в Архаринском районе. Без автомобильного сообщения осталось 11 сел, семь из которых в Селемджинском районе. Спасатели Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности организуют переправы и перевозят людей на лодках.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Амурской области
В подтопленное Приамурье прибыли спасатели из Сибири

В регионе затоплено 388 приусадебных участков. Подтоплено 63 дома, из них 54 - в поселке Новобурейский Бурейского района.

В городе Белогорске введен режим ЧС из-за быстрого подъема воды в реке Томь. Уровень 400 сантиметров ожидался к 9 августа, но за последние сутки Томь прибавила почти метр, на 10 сантиметров превысив отметку опасного явления. Власти города распорядились эвакуировать детский оздоровительно-образовательный лагерь "Мелиоратор", который 8 августа должен был принять очередную смену. Жителей города также попросили подготовиться к возможной эвакуации, потому что в ближайшие дни уровень Томи может достигнуть 550 сантиметров, тогда как в памятном 2013-м максимум не превысил 430 сантиметров.

- Все городские службы перешли на усиленный режим, ситуация под контролем, но она критическая, - заявил мэр Белогорска Станислав Мелюков.

В Белогорск отправилась часть сотрудников Сибирского спасательного центра МЧС, прибывших из Новосибирска накануне. Здесь же, на базе школы № 5, развернут пункт временного размещения для тех, кто вынужден покинуть место жительства.

- Спасатели также помогают населению перевозить имущество и животных, - уточнил начальник управления по делам ГО и ЧС белогорской мэрии Иван Пивкин. - Вывозим на стадион крупный рогатый скот, свиней, кур и коз.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область

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